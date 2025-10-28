Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, hangi gün ekranlara gelecek? Eşref Rüya 20. bölüm yayın tarihi

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Eşref Rüya, yeni sezonunda da izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in üstlendiği dizinin 22 Ekim 2025 tarihinde yayınlanan 19. bölümü izleyiciler tarafından ilgiyle karşılanırken, "Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman, hangi gün ekranlara gelecek?" sorusuna cevap aranıyor. İşte Eşref Rüya 20. bölüm yayın tarihi.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN EKRANLARA GELECEK?

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, her hafta Çarşamba akşamları saat 20.00'de seyirci karşısına çıkıyor.

19. bölümü 22 Ekim 2025 tarihinde ekranlara gelen dizinin yeni bölümü için meraklı bekleyiş sürüyor.

Dizinin 20. bölümünün 29 Ekim 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacağı belirtiliyor.

Eşref Rüya'nın yeni bölümünde Nisan ile inişli çıkışlı giden birliktelikte Eşref'in iyiden iyiye vicdanı ile aşkı arasında kalması dikkat çekiyor.

Bir yandan da Eşref, en büyük savaşını Yetimler'i geri almak için Kadir'e karşı verecektir.

EŞREF RÜYA 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dinçer’in merdivenden düşmesi Eşref için yeni bir tehdit oluştururken, Nisan da Eşref’i korumak için elinden geleni yapmaya çalışır.

Eşref, kendisine oyunlar oynayan kişiyi bulmak için her yolu denemeyi göze alır. Bu sırada yerini sağlama almak isteyen Kadir, yasadışı operasyonunu büyütmek adına riskli hamleler yapar.

Eşref, peşindeki hayaletin izini sürerken Çiğdem’le yüzleşir. Nisan’a nihayet kavuştuğunu düşündüğü anda ise karşısına bambaşka engeller çıkacağından habersizdir.