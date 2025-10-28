İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Trafikte yoğunluk yaşandı
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin birçok bölgesinde etkisini sürdürüyor. Yağmurun etkili olduğu bazı bölgelerde trafikte yoğunluk meydana geldi.
İstanbul'un bazı bölgelerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürüyor.
Avrupa Yakası'nda Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Fatih, Bahçelievler ve Sultangazi'de hafif sağanak etkili oldu.
Yağışla birlikte bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı.
TRAFİKTE YOĞUNLUK!
Anadolu Yakası'nda Ataşehir, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Ümraniye ve Beykoz'da yağış etkisini sürdürüyor.
Yağmurun etkili olduğu bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşanıyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru