İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Trafikte yoğunluk yaşandı

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Trafikte yoğunluk yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentin birçok bölgesinde etkisini sürdürüyor. Yağmurun etkili olduğu bazı bölgelerde trafikte yoğunluk meydana geldi.

İstanbul'un bazı bölgelerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürüyor.

Avrupa Yakası'nda Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Fatih, Bahçelievler ve Sultangazi'de hafif sağanak etkili oldu.

Yağışla birlikte bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Trafikte yoğunluk yaşandı - 1. Resim

TRAFİKTE YOĞUNLUK!

Anadolu Yakası'nda Ataşehir, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Ümraniye ve Beykoz'da yağış etkisini sürdürüyor.

Yağmurun etkili olduğu bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

