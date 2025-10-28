Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Emirsultan Camii kubbesine yıldırım düştü! O anlar saniye saniye görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa’da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış 596 yıllık tarihi Emirsultan Camii’ni etkiledi. Cami kubbesine yıldırım düşerken o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aniden bastıran sağanak yağışla birlikte gökyüzünü aydınlatan şimşekler, kısa süreli paniğe yol açtı.

Bu sırada tarihi Emirsultan Camii’nin ana kubbesine yıldırım isabet etti. Büyük bir gürültüyle meydana gelen olay çevrede korku dolu anlara neden oldu.

Yıldırımın düşmesiyle birlikte camideki elektrik sistemi devre dışı kaldı, avize ve aydınlatmalar söndü. Cami içinde bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, olayda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

