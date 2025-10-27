Beklenen yağmur geldi! İstanbul’da sağanak yağış başladı

İstanbul'da beklenen yağmur, kent genelinde etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkili oldu.

Silivri, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Taksim’de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Silivri ve Küçükçekmece’de şimşeklerin çaktığı anlar kameraya yansıdı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

İstanbul Havalimanı'nda sabah saatlerinden itibaren kapalı bir hava gözlemlenirken saat 16.00'dan itibaren yağış etkili oldu.

Uçak seferlerinde aksama meydana gelmezken yolcu trafiğinde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.