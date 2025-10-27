Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Beklenen yağmur geldi! İstanbul’da sağanak yağış başladı

Beklenen yağmur geldi! İstanbul’da sağanak yağış başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Beklenen yağmur geldi! İstanbul’da sağanak yağış başladı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkili oldu. Beklenen yağmur, kent genelinde etkili olmaya başladı.

İstanbul'da beklenen yağmur, kent genelinde etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkili oldu.

Beklenen yağmur geldi! İstanbul’da sağanak yağış başladı - 1. Resim

Silivri, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Taksim’de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Silivri ve Küçükçekmece’de şimşeklerin çaktığı anlar kameraya yansıdı.

Beklenen yağmur geldi! İstanbul’da sağanak yağış başladı - 1. Resim

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU 

İstanbul Havalimanı'nda sabah saatlerinden itibaren kapalı bir hava gözlemlenirken saat 16.00'dan itibaren yağış etkili oldu. 

Uçak seferlerinde aksama meydana gelmezken yolcu trafiğinde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.

Beklenen yağmur geldi! İstanbul’da sağanak yağış başladı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Hatemi'den Türkiye itirafı: Petrolü yok ama bizden ileri!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mardin'de 55 milyonluk serveti, kızı için geri tepti! Beşik kertmesi olmasına müsaade etmedi - YaşamKızı için 55 milyonluk serveti geri tepti!Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü: Lodosta üstüne çatı uçtu! - YaşamLodosta üstüne çatı uçtu! Facianın eşiğinden dönüldüAreda Piar’dan dikkat çeken araştırma: Türk halkı artık bu kokulara yöneliyor - YaşamAreda Piar’dan dikkat çeken araştırma: Türk halkı artık bu kokulara yöneliyorMersin'de skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler - YaşamKilolarca yoğurdu yere döküp gittilerBursa'da amatör balıkçılara gün doğdu: Boğazköy Barajı kuruyunca dev balık avına çıktılar! - YaşamAmatör balıkçılara gün doğdu: Dev balık avına çıktılar!Gaziantep'te 1 metre 50 santimetre boyunda et satırı! 60 bin liraya alıcısını bekliyor - YaşamGören şaşırıyor, fiyatı 60 bin lira
Sonraki Haber Yükleniyor...