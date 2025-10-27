Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da üçüncü tur! Pakistan–Taliban hattında ipler geriliyor

İstanbul’da üçüncü tur! Pakistan–Taliban hattında ipler geriliyor

İstanbul’da Pakistan ve Taliban heyetleri arasında yapılan üçüncü tur görüşmelerde tansiyon yine yüksekti. Katar ve Türkiye’nin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde, Pakistan tarafı Taliban’a “teröristlere desteği kesme” çağrısı yaptı.

Pakistan ile Afgan Taliban heyetleri arasındaki İstanbul görüşmeleri üçüncü turda da zorlu başladı.

Katar ve Türkiye’nin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin ilk iki turunda somut ilerleme sağlanamamış, taraflar sadece “ateşkese bağlı kalma” konusunda mutabık kalmıştı.

İkinci tur ise tamamen sonuçsuz bitmiş, Pakistan tarafı Taliban’ı “samimiyetsizlikle” suçlamıştı.

ÜÇÜNCÜ TURDA GÜNDEM: TERÖR, SINIR GÜVENLİĞİ VE İŞBİRLİĞİ

Üçüncü turda masaya üç ana başlık kondu: TTP saldırıları, sınır güvenliği ve Afgan topraklarının terör amaçlı kullanılmasının önlenmesi.

Pakistan heyeti, Taliban yönetiminden Afganistan’daki militan grupların, özellikle de Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) örgütünün faaliyetlerine son vermesini istedi.

İslamabad, Afganistan’ın Pakistan’a yönelik saldırılar için üs haline gelmesinin kabul edilemez olduğunu beyan etti.

Kaynaklara göre Pakistan tarafı, görüşmelerde “Pakistan’ı hedef alan teröristlere hiçbir şekilde barınak tanınmayacak” mesajını net biçimde iletti.

Ayrıca, Kandahar ve Kabil’de düzenlenen hassas operasyonlarda birçok terör noktasının imha edildiğini hatırlatarak Taliban’ın bu konuda adım atmasını talep etti.

TALİBAN'IN TUTUMU: ESNEK DEĞİL, SAVUNMADA

Taliban heyeti, Pakistan’ın güvenlik endişelerini doğrudan kabul etmedi.

Kaynaklar, Taliban temsilcilerinin “saha gerçeklerinden kopuk” argümanlarla zaman kazanmaya çalıştığını, diyalog sürecinde Hindistan’ın etkisinin hissedildiğini ileri sürdü.

Yetkililere göre Taliban tarafı, işbirliği yapmak yerine sosyal medya üzerinden Pakistan karşıtı propaganda yürütmekle eleştirildi.

TÜRKİYE ARABULUCULUKTA AKTİF ROL ÜSTLENDİ

Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin taraflar arasındaki gerilimi yumuşatmak için aktif şekilde devreye girdiğini belirtiyor.
Ankara’nın, Taliban heyetinin Pakistan’ın güvenlik kaygılarını “daha net anlaması” için çaba gösterdiği iletti.

Ancak sürecin ilerlemesinin, tamamen Taliban’ın iyi niyetli işbirliği gösterip göstermeyeceğine bağlı olduğu aktarıldı.

İSLAMABAD: ULUSAL GÜVENLİKTE TAVİZ YOK

Pakistanlı yetkililer, müzakerelerdeki son tutumlarını şu sözlerle özetledi:

“Pakistan’ın sınırlarını koruma ve halkının güvenliğini sağlama kararlılığı değişmez. Teröristlere barınak sağlanması hiçbir koşulda kabul edilmeyecektir.”

Kaynak: Dış Haberler

