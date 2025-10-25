"Anlaşma olmazsa savaşa girebiliriz!" Pakistan-Afganistan arasında barışın adresi İstanbul mu olacak?

Pakistan ve Afganistan arasında son 1 aydır şiddetli çatışmalar yaşandı. Taliban hükümeti, iki ülke sınırını oluşturan dağlık bölgelerde Pakistan birliklerine saldırdıklarını doğruladı.

PAKİSTAN-AFGANİSTAN ARASINDA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

Bir Taliban sözcüsü, 58 Pakistan askerinin "misilleme amaçlı" öldürüldüğünü söyledi. Pakistan'ın geçen hafta Afgan hava sahasını ihlal ettiğini ve ülkenin güneydoğusundaki bir pazarı bombaladığını da sözlerine ekledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile Afganistan arasındaki ikinci tur görüşmelerin bugün İstanbul'da başladığını açıkladı.

ANLAŞMA OLMAZSA SAVAŞ GİRME SEÇENEĞİ VAR

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, Afganistan ile yürütülen görüşmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Asif, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Afganistan ile ateşkese varılmasından bu yana geçen 5 günde herhangi bir olay yaşanmadığını, her iki tarafın da ateşkese uyduğunu söyledi. Asif, Afganistan ile İstanbul'daki ikinci görüşmeye ilişkin, "Anlaşma olmazsa onlarla açık bir savaşa girme seçeneğimiz var. Ama barış istediklerini gördüm" ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN-AFGANİSTAN GÖRÜŞMELERİNİN İKİNCİ TURU İSTANBUL'DA BAŞLADI

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile Afganistan arasındaki ikinci tur görüşmelerin bugün İstanbul'da başladığını açıkladı. Görüşmelerin amacı, 19 Ekim'de Doha'da varılan ateşkesi uzun vadede uygulamaya koyacak bir mekanizma geliştirmek.

İslamabad yönetimi, Kabil'i Pakistan ordusunu hedef alan militanlara ev sahipliği yapmakla suçluyor. Afganistan'daki Taliban yönetimi ise söz konusu suçlamayı reddederek Pakistan'ın askeri operasyonlarının Afganistan'ın egemenliğini ihlal ettiğini söylüyor.