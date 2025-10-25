Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > "Anlaşma olmazsa savaşa girebiliriz!" Pakistan-Afganistan arasında barışın adresi İstanbul mu olacak?

"Anlaşma olmazsa savaşa girebiliriz!" Pakistan-Afganistan arasında barışın adresi İstanbul mu olacak?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&quot;Anlaşma olmazsa savaşa girebiliriz!&quot; Pakistan-Afganistan arasında barışın adresi İstanbul mu olacak?
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pakistan ile Afganistan arasındaki dağlık sınır bölgesinde son 1 aydır şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile Afganistan arasındaki ikinci tur görüşmelerin bugün İstanbul'da başladığını açıkladı. Bakanlık, İstanbul'daki ikinci görüşmeye ilişkin, "Anlaşma olmazsa onlarla açık bir savaşa girme seçeneğimiz var. Ama barış istediklerini gördüm" ifadelerini kullandı.

Pakistan ve Afganistan arasında son 1 aydır şiddetli çatışmalar yaşandı. Taliban hükümeti, iki ülke sınırını oluşturan dağlık bölgelerde Pakistan birliklerine saldırdıklarını doğruladı. 

"Anlaşma olmazsa savaşa girebiliriz!" Pakistan-Afganistan arasında barışın adresi İstanbul mu olacak? - 1. Resim

PAKİSTAN-AFGANİSTAN ARASINDA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

Bir Taliban sözcüsü, 58 Pakistan askerinin "misilleme amaçlı" öldürüldüğünü söyledi. Pakistan'ın geçen hafta Afgan hava sahasını ihlal ettiğini ve ülkenin güneydoğusundaki bir pazarı bombaladığını da sözlerine ekledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile Afganistan arasındaki ikinci tur görüşmelerin bugün İstanbul'da başladığını açıkladı.

"Anlaşma olmazsa savaşa girebiliriz!" Pakistan-Afganistan arasında barışın adresi İstanbul mu olacak? - 2. Resim

ANLAŞMA OLMAZSA SAVAŞ GİRME SEÇENEĞİ VAR

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif, Afganistan ile yürütülen görüşmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Asif, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Afganistan ile ateşkese varılmasından bu yana geçen 5 günde herhangi bir olay yaşanmadığını, her iki tarafın da ateşkese uyduğunu söyledi. Asif, Afganistan ile İstanbul'daki ikinci görüşmeye ilişkin, "Anlaşma olmazsa onlarla açık bir savaşa girme seçeneğimiz var. Ama barış istediklerini gördüm" ifadelerini kullandı.

"Anlaşma olmazsa savaşa girebiliriz!" Pakistan-Afganistan arasında barışın adresi İstanbul mu olacak? - 3. Resim

PAKİSTAN-AFGANİSTAN GÖRÜŞMELERİNİN İKİNCİ TURU İSTANBUL'DA BAŞLADI

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile Afganistan arasındaki ikinci tur görüşmelerin bugün İstanbul'da başladığını açıkladı. Görüşmelerin amacı, 19 Ekim'de Doha'da varılan ateşkesi uzun vadede uygulamaya koyacak bir mekanizma geliştirmek.

İslamabad yönetimi, Kabil'i Pakistan ordusunu hedef alan militanlara ev sahipliği yapmakla suçluyor. Afganistan'daki Taliban yönetimi ise söz konusu suçlamayı reddederek Pakistan'ın askeri operasyonlarının Afganistan'ın egemenliğini ihlal ettiğini söylüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD’den Rumlara 5 yıllık silah serbestisi! Yeni KKTC planı gündemdeTOKİ 500 bin konut başvuru ücreti! Şartlar belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İslam karşıtı Robinson'dan 'Mescid-i Aksa'da provokasyon! Müslümanım dedi ayetleri okuyamayınca yakayı ele verdi - DünyaRobinson'dan 'Mescid-i Aksa'da provokasyon!ABD’den Rumlara 5 yıllık silah serbestisi! Yeni KKTC planı gündemde - DünyaABD’den Rumlara 5 yıllık silah serbestisi!Bu köyde renkler yasaklandı! Kapı boyası bile suç sayıldı! - DünyaBu köyde renkler yasaklandı! Kapı boyası bile suç sayıldı!Kanlaon Yanardağı yeniden patladı! Halk tahliye ediliyor - DünyaYanardağ püskürmeye başladı! Halk tahliye ediliyorİsrailli milletvekili isyan etti: Faşist Netanyahu yeni soykırımın peşinde - Dünya'Netanyahu yeni soykırımın peşinde'Türkiye, Asya’yı Avrupa’ya bağlayan yeni hat kuruyor! Bu kez köprü değil merkez - DünyaTürkiye, Asya’yı Avrupa’ya bağlayan yeni hat kuruyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...