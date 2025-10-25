Pakistan–Afganistan ateşkesinde ikinci tur müzakereleri İstanbul'da başladı! Türkiye'ye peş peşe teşekkür

Türkiye bugün Pakistan ve Afganistan görüşmelerinin ikinci turuna ev sahipliği yapacak.

İstanbul’da düzenlenecek ikinci tur görüşmelerle, Afganistan topraklarından Pakistan’a yönelik sınır ötesi terörizmin önlenmesi için somut mekanizmalar ele alınacak.

BÖLGESEL İSTİKRAR İÇİN KRİTİK BULUŞMA

Görüşmelerde, ilk turun verimli geçtiği ve bu eğilimin İstanbul’da da sürdürülmesi arzusunun olduğu açıklanırken, Pakistan’ın "Afgan topraklarının bize karşı kullanılmaması" yönündeki talebini yinelendi.

ZİRVEDE NELER VAR?

İstanbul’da gerçekleştirilen toplantılarda, Afganistan topraklarından Pakistan’a yönelik sınır ötesi terör faaliyetlerinin durdurulması ve kalıcı bir güvenlik mekanizmasının oluşturulması ele alınıyor.

DOHA SÜRECİ SONRASI İLK TEMAS

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Andrabi, göreve başladıktan sonraki ilk basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Doha görüşmeleri verimli geçti. Bu olumlu atmosferin İstanbul’da da sürmesini istiyoruz" dedi. Andrabi, Doha’dan bu yana militan saldırı yaşanmamasının önemli bir gelişme olduğunu belirterek, Pakistan’ın bu durumu memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

AFGANİSTAN TRANSİT TİCARETİ ASKIYA ALINDI

Sözcü ayrıca Afganistan’la transit ticaretin, "güvenlik koşulları yeniden değerlendirilene kadar" askıya alındığını açıkladı. Doha sürecinde sağlanan ateşkesin, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif’in liderlik ettiği heyet düzeyindeki görüşmelerle kesinleştiğini de hatırlattı.

"AFGANİSTAN TOPRAKLARI TERÖRE ZEMİN OLMAMALI"

Andrabi, "İstanbul görüşmelerine tüm samimiyetimizle katılıyoruz. Afganistan’dan tek talebimiz, topraklarının bize karşı kullanılmamasıdır" ifadelerini kullandı.