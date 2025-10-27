İslam Memiş "Bekleyin" diyerek net tarih verdi! Altın ve gümüş alınmalı mı, satılmalı mı?

Geçtiğimiz haftayı 5 bin 541 lira olarak kapatan gram altın, yeni haftaya düşüşle başladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni haftaya ilişkin değerlendirmesinde çarşamba gününü kritik tarih olarak vurguladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına dikkat çeken Memiş "Çarşamba günü Fed kararı öncesi düşüş, sonrası yükseliş bekleniyor. Piyasalar tatil olacak" dedi.

"SÜRPRİZ BEKLEMİYORUM'

Yatırım araçlarında düşüşlerin yaşanabileceğinin altını çizen Memiş "Bu haftayı ikiye ayırıyoruz. Çarşamba gününe kadar altın, gümüş, dolar ve Bitcoin gibi varlıklarda hafif geri çekilmeler yaşanabilir. Ancak FED faiz kararı açıklandıktan sonra yeniden yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Faiz indirimi büyük oranda fiyatlandı; sürpriz beklemiyorum" dedi.

Memiş, Çarşamba günü resmi tatil nedeniyle Türkiye’de bankalar ve borsanın kapalı olacağını hatırlatarak yatırımcıları "Cumhuriyet Bayramı nedeniyle iç piyasalar kapalı olacak. Bu yüzden işlem yapmak isteyenler dikkatli olmalı. Döviz büroları açık olsa da bankalar kapalı olacak" sözleri ile uyardı.

ALTIN VE GÜMÜŞ ALINIR MI?

Uluslararası piyasalarda ons altının 4.074 dolar seviyesinde olduğunu ifade eden İslam Memiş "Altın şu anda yüksek. 3.800 – 4.200 dolar bandında hareket edecek. Çarşamba gününden sonra 4.110 – 4.140 dolar seviyelerine yönelmesini bekliyorum" sözlerini kullandı.

KASIM AYININ YÜKSELİŞ TRENDİNİ AÇIKLADI

İslam Mmeiş kasım ayında yeni yükseliş trendine ilişkin "Acelem yok, 46-47 dolar seviyelerinden alım planlıyorum" açıklamasında bulunarak, gümüşte 47 doların altında kademeli alım fırsatı olduğunu dile getirdi.