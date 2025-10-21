Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İslam Memiş'ten 'altın' için hayati uyarı: Bunu yapan büyük yıkım yaşar

İslam Memiş'ten 'altın' için hayati uyarı: Bunu yapan büyük yıkım yaşar

- Güncelleme:
Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken, ekonomist İslam Memiş'ten altınla ilgili milyonlara kritik bir uyarı geldi. "Her yıl uyarıyorum" diyen Memiş, "Bu yıl olduğu gibi 2026’da da altın borçlanılmamalı. Şimdi soru şu: Altın borç alan mı, altın borç veren mi zarar etti? En büyük yıkım birikimleri başkasına emanet edenlerde olacak." dedi.

Altın ve Para Piyasaları İslam Memiş, sosyal medya üzerinden vatandaşlara peş peşe dikkat çeken uyarılar yaptı. Yaptığı tahminlerle öne çıkan Memiş, altın yatırımcılarına net mesajlar verdi. 

"SOYGUNU NET ŞEKİLDE GÖRECEKSİNİZ" 

"Daha önce defalarca uyardığım gibi piyasalar 'Manipülasyon sürecine' girdi." diyen Memiş, "Her zaman ki gibi gelenekçiler, fiyata değil miktara bakanlar kazanacak. Birikimleri üzerinden kumar oynayanlar her zaman ki gibi her şeyini kaybedecek.
Bugün 'işçilik' haberi yapıldığını görüyorum. Size iki aydır ne anlatıyorum, ne soruyorum? Kimin malına 3.500-8.000-11.500 $ işçilik verdiniz? Kim sattı, kim aldı? Zamanı geldiğinde soygunu net bir şekilde göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

"ALTIN BORÇLANMAYIN" 

Bir sonraki paylaşımında "Altın borçlanmayın" uyarısı yapan Memiş, sözlerini şöyle tamamladı: "Altın borçlanmayın diye her yıl uyarı yapıyorum. Ancak ısrarla borçlanan var. (Kendine güvenenler hariç) Bu yıl olduğu gibi 2026’da da altın borçlanılmamalı.
Şimdi soru şu: Altın borç alan mı, altın borç veren mi zarar etti? En büyük yıkım birikimleri başkasına emanet edenlerde olacak."

