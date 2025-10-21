Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş açıkladı: Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş açıkladı: Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 3'üncü hafta erteleme mücadelesinde Konyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Konuk ekipte karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.  

Trendyol Süper Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında Beşiktaş, 22 Ekim Çarşamba günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacak. Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılarda maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre; Beşiktaş'ın maç kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Erhan Hekimoğlu.

