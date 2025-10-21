Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş aradığı sol beki Hollanda'da buldu

- Güncelleme:
Rıdvan Yılmaz ve Jurasek’te aradığını bulamayan Beşiktaş'ta Faslı oyuncu Souffian El Karouani için ocak ayı bekleniyor. Sergen Yalçın'ın sol beke takviye istemesinin ardından Utrecht forması giyen 24 yaşındaki oyuncu transfer listesine alındı.

Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz ve Jurasek’ten memnun olmayan teknik direktör Sergen Yalçın, ocak ayı transfer döneminde sol bek takviyesi yapılmasını istemişti.

Bu doğrultuda Hollanda’da Utrecht forması giyen Faslı sol bek Souffian El Karouani transfer listesine alındı. 24 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması, transferi cazip hâle getirdi. Beşiktaş, El Karouani’yi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istiyor. 

YİNE 8 EKSİKLİ KADRO KRİZİ

Beşiktaş yarın erteleme maçında deplasmanda Konyaspor’la karşılaşacak. Erteleme tarihinden sonra transfer edilen sekiz oyuncu forma giyemeyecek. Bu isimler şöyle: Demir Ege Tıknaz, Tiago Djalo, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder ve El Bilal Toure.

ERTELEMELERİN ADAMI

Kayserispor ile oynanan erteleme maçında eksiklerden dolayı ilk 11’de sahaya çıkan Devrim Şahin’e yine forma verilecek. Altyapıdan çağrılan 18 yaşındaki kanat oyuncusunun Konyaspor deplasmanında yine ilk 11’de olması bekleniyor.

