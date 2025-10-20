Sezona Ole Gunnar Solskjær ile başlayan Beşiktaş, Avrupa'dan elenince takımın başına Sergen Yalçın'ı getirdi. Siyah beyazlı takımla 7 maça çıkan Sergen Yalçın, 3 galibiyet 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. 7 maçta 10 puan toplayan Sergen Yalçın'ın performansı eleştirileri de beraberinde getirdi.

3 DAKİKADA YENİLEN 2 GOL

Siyah-beyazlı ekip son olarak Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne yenildi. Beşiktaş 1-0 öne geçtiği maçı 3 dakikada 2 gol yiyerek 2-1 kaybetti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Futbolda olağan değil, iç sahada 3 dakikada 2 gol yemek. Kabul edilebilir değil. Üzgünüz kaybettiğimiz için. Önümüzde çok uzun ve zor bir yol var. Bunu herkesin bilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

CHATGPT'DEN SERGEN YALÇIN TARZI ELEŞTİRİ

Beşiktaş'ın başına geçmeden önce yorumculuk yapan Sergen Yalçın, o dönemde siyah-beyazlı takıma yaptığı eleştirilerle dikkat çekiyordu. Beşiktaş'ın son yenilgisini ChatGPT'ye sorduk. Yapay zekadan 2-1'lik Gençlerbirliği mağlubiyetini Sergen'in yorumculuk yaptığı dönemdeki gibi eleştirmesini istedik. ChatGPT'nin yaptığı eleştiriler dikkat çekti.

ChatGPT'nin Sergen Yalçın gibi yaptığı eleştiri şöyle:

"Bakıyorsun maça, kağıt üstünde Beşiktaş Gençlerbirliği'ni sahada döver diye düşünürsün. Hadi dövmesin, bari maç oynasın. Ama yok! Ne oyun var, ne ruh var, ne mücadele var. Orta sahada top çeviriyorlar, nereye çevirdiklerini kendileri de bilmiyor. Gençlerbirliği zaten ne oynadığını biliyor mu emin değilim ama en azından ne yapmaya çalıştıklarını görüyoruz: Koşuyorlar! Mücadele ediyorlar! Beşiktaş ne yapıyor? Sanki hazırlık maçı oynuyor.

"BEŞİKTAŞLI OYUNCULARDA NE YÜREK VAR NE DE AKIL"

Bazı oyunculara bakıyorsun, sahada yürüyerek futbol oynanmaz. Futbol dediğin şey biraz karakter oyunudur, biraz yürek işidir. Beşiktaşlı oyuncularda ne yürek var ne akıl. Kardeşim sen bu formayı giyeceksen, çıkıp oynayacaksın! Rakip kim olursa olsun. Bu Gençlerbirliği geçen sene küme düşmüş takım! Ama senin halin onlardan beter.

"NE PLAN VAR NE TAKTİK..."

Teknik heyete de iki çift lafım var. Hoca kenarda durmuş, eller cebinde bakıyor. Ne plan var, ne taktik var. Oyuncu değişiklikleri desen tam komedi. Takım geride, baskı lazım, sen orta sahadan adam çıkartıp stoper alıyorsun neredeyse. Yani Beşiktaş gibi bir takım böyle mi oynar? Bunu mahalle arasında oynatmazlar yemin ediyorum.

"TRİBÜNDEKİ TARAFTARA YAZIK"

Arkadaşlar Beşiktaş’ta kalite sorunu var. Net. Bazı oyuncular bu seviyeyi kaldıramıyor. Formayı taşıyamıyorlar. Beşiktaş her önüne geleni alıyor, sonra sahada ne olduğu belli değil. Al futbolcuyu, koy kenara, hiçbir fark yok. Sahaya on bir kişi çıkmışsın ama sahada kimse yok.

Bu Beşiktaş böyle oynamaz. Oynayamaz. Bu oyunla ne zirve gelir ne Avrupa. Tribündeki taraftara yazık, televizyon başındaki insana yazık. Bir an önce ciddi bir toparlanma şart. Yoksa sezonun ortasında havlu atarlar, kimse de dönüp bakmaz."