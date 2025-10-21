Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kararı kriz çıkardı: Ağzını bıçak açmıyor, ayrılık kapıda

MURAD TAMER - Gençlerbirliği’ne evinde 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yine ilk haftalarda çok gerilerde kalan Beşiktaş’ta moraller dibe vurdu. Son dört sezonda olduğu gibi zirveden uzaklaşan siyah beyazlılarda şimdi de Mert Günok krizi yaşanıyor. Hafta içinde kaptanlığı elinden alınan ve sezon başından itibaren gösterdiği düşük performansla tepki toplayan tecrübeli kaleci, Gençlerbirliği maçında yediği gollerin ardından ıslıklanmıştı. Karşılaşma sonrasında direkt soyunma odasına giren 36 yaşındaki eldivenin devre arasında takımdan ayrılmayı düşündüğü öğrenildi.

ERSİN HAZIR KITA

İdmanlarda ağzını bıçak açmayan Mert Günok’un takımla arasındaki bağlar da iyice zayıfladı. Maça çıkma konsantrasyonunu kaybetme noktasına gelen tecrübeli file bekçisinin bu durumu üzerine teknik direktör Sergen Yalçın harekete geçti. Mert Günok’la iki gün boyunca özel görüşmelerde bulunacak olan siyah beyazlıların teknik patronu, istediği geri dönüşü alamazsa çok zorlamayacak. Sergen Yalçın’ın bu durumda 2019-20 sezonundaki şampiyonlukta güvenip formayı verdiği Ersin Destanoğlu’nu yeniden ilk 11’e monte etmesi bekleniyor.

AĞZINI BIÇAK AÇMIYOR

Beşiktaş teknik heyeti, takım kaptanlığını Mert Günok’tan alarak Orkun Kökçü’ye devretmişti. Bu kararın ardından tecrübeli kalecinin oldukça tepkili olduğu ve antrenmanlarda sessiz kaldığı öğrenildi.

EURO 2024’ÜN KALECİSİ

Daha geçen yıl EURO 2024’te millî takımın kalesini koruyan tecrübeli kaleci, Beşiktaş ile olan kontratını 2027 yılına kadar uzatmıştı. Yaşanan son gelişmeler, kulüp ile oyuncu arasındaki ilişkilerin ciddi şekilde gerildiğini gösteriyor.

OCAKTA GÖNDERİLEBİLİR

Beşiktaş’ın Benfica’dan büyük umutlarla transfer ettiği David Jurasek, Gençlerbirliği maçında da beklentilere karşılık veremedi. Rıdvan Yılmaz’ın yerine oyuna giren ve 1 dakika sonra kendi ağlarını havalandıran Çek sol bekin devre arasında takımdan gönderilmesi bekleniyor.

TAYLAN NİYE ALINDI?

Beşiktaş’ın sezon başında 6 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Taylan Bulut, Sergen Yalçın’ın göreve gelmesiyle formayı göremez oldu. Son üç maçta kadroya bile alınmayan 19 yaşındaki oyuncu, Gökhan Sazdağı’nın cezalı olduğu Gençlerbirliği maçında bile kadroda kendine yer bulamadı.