Katip Mustafa Doğukan Özcan'dan acı haber… Geride bir mektup bıraktı

Katip Mustafa Doğukan Özcan'dan acı haber… Geride bir mektup bıraktı

Katip Mustafa Doğukan Özcan'dan acı haber… Geride bir mektup bıraktı
Silivri Adliyesi’nde katip olarak görev yapan ve aynı zamanda hukuk fakültesi öğrencisi olan 23 yaşındaki Mustafa Doğukan Özcan ölü bulundu. Olay yerinde bir mektup bulunurken, savcılık soruşturma başlattı.

Silivri Adliyesi’nde görevli katip ve hukuk fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Mustafa Doğukan Özcan, Kale Park'ta ölü bulundu.

HAREKETSİZ YATARKEN GÖRDÜLER

Edinilen bilgilere göre, Silivri’de bulunan Kale Park yakınlarında vatandaşlar hareketsiz yatan bir erkek görüp polis ve sağlık ekiplerine ihbar da bulundu. 

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptığı incelemede şahsın Silivri Adliyesi’nde katip olarak görev yaptığı ve üniversite öğrencisi Mustafa Doğukan Özcan olduğu belirledi. 

MEKTUP YAZARAK BIRAKMIŞ

Özcan’ın mektup yazarak bıraktığı öğrenildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, genç yaşta hayatına son veren Özcan’nın yakınları ve çalışma arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

