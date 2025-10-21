Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengizhan Sancar’a silahlı saldırı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Kumbahçe Mahallesi’nde yaşayan Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengizhan Sancar, dün gece saat 02.30 sıralarında bahçeye çıktığı anda kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan Sancar, olayla ilgili şunları söyledi:

"KENDİMİ ANİDEN YERE ATTIM"

"Evi tarım ilacı ile ilaçlamıştım, gece yarısı koku artınca rahatsız oldum kapı pencereleri havalandırmak için açtım ben de bahçeye çıktım, o anda silah seslenir gelmeye başladı. Üzerime kurşun yağdı, tahminen 10 el ateş ettiler. Kendimi aniden yere attım, sürünerek eve girdim, kapı ve pencereleri kapatıp polise haber verdim.

"ŞANS ESERİ YAŞIYORUM"

Kimse ile husumetim yok. Yazdığım yazılardan mı olabilir, miras davalarımız devam ediyor. Ama bunu gerektirmez diye düşünüyorum. Kimseden alacağım yok kimseye borcum yok. 40 yıldır Bodrum’da yaşıyorum. Kentin bu kadar kötü bir dönemini görmedim. Şans eseri yaşıyorum."