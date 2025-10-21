Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengizhan Sancar’a silahlı saldırı

Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengizhan Sancar’a silahlı saldırı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengizhan Sancar’a silahlı saldırı
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengizhan Sancar’a evinin bahçesine çıktığı sırada ateş açıldı. Saldırıdan yere yatarak kurtulan Sancar, "Şans eseri yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Kumbahçe Mahallesi’nde yaşayan Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengizhan Sancar, dün gece saat 02.30 sıralarında bahçeye çıktığı anda kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. 

Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan Sancar, olayla ilgili şunları söyledi:

"KENDİMİ ANİDEN YERE ATTIM"

"Evi tarım ilacı ile ilaçlamıştım, gece yarısı koku artınca rahatsız oldum kapı pencereleri havalandırmak için açtım ben de bahçeye çıktım, o anda silah seslenir gelmeye başladı. Üzerime kurşun yağdı, tahminen 10 el ateş ettiler. Kendimi aniden yere attım, sürünerek eve girdim, kapı ve pencereleri kapatıp polise haber verdim.

"ŞANS ESERİ YAŞIYORUM"

Kimse ile husumetim yok. Yazdığım yazılardan mı olabilir, miras davalarımız devam ediyor. Ama bunu gerektirmez diye düşünüyorum. Kimseden alacağım yok kimseye borcum yok. 40 yıldır Bodrum’da yaşıyorum. Kentin bu kadar kötü bir dönemini görmedim. Şans eseri yaşıyorum."

Sözcü'de yer alan habere göre Bodrum ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait olay yeri inceleme ekipleri Sancar’ın evinde inceleme yaptı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yıllar önce çekilen Erdoğan-İmamoğlu karesi gündem oldu! AK Parti'ye geçebilmek için 7 bin dolar bağışlamış
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kanlı hesaplaşma: Arazi tartışmasında komşunu öldürdü - 3. SayfaKanlı hesaplaşma: Arazi tartışmasında komşunu öldürdüİstanbul'da denetimler sıklaştı! Yasaklı yerlerde sigara içirenler pişman oldu - 3. SayfaYasaklı yerlerde sigara içirenler pişman oldu11 ilde "change" araç operasyonu! 40 zanlı yakalandı - 3. Sayfa11 ilde BMW operasyonu! Bu modeller hedefteOyuncak ayıya yerleştirilen cihaz ortaya çıkardı! Kreşte 15 çocuğa şiddet iddiasında 5 sanığa dava - 3. SayfaKreşte eziyeti oyuncak ortaya çıkardı!10 yaşındaki çocuk tarlada el bombası buldu - 3. Sayfa10 yaşındaki çocuk tarlada el bombası bulduAksaray’da feci kaza: 10 gün sonra can verdi - 3. SayfaAksaray’da feci kaza: 10 gün sonra can verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...