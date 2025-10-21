Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mezarlıktan mermer çalıp evinde kullanmış! Pes dedirten olay

Mezarlıktan mermer çalıp evinde kullanmış! Pes dedirten olay

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde mezarlıktan mermer çalıp evinde kullandığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. Şahsın evinden 81 para mermer çıktı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Hayrabolu Mezarlığı'ndaki kabirlerden bazılarının mermerlerinin çalındığını tespit eden görevliler durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şüpheli M.B'yi evinde gözaltına aldı. Şüphelinin evinin bahçesinde kullanıldığı belirlenen 81 parça mermer, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı görevlilerine teslim edildi.

Mezarlıktan mermer çalıp evinde kullanmış! Pes dedirten olay - 1. Resim

M.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

