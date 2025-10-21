Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AK Parti'den Özgür Özel'in "Sizi yargılayacağız" sözlerine tepki: Vahim bir siyasi itiraf!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti&#039;den Özgür Özel&#039;in &quot;Sizi yargılayacağız&quot; sözlerine tepki: Vahim bir siyasi itiraf!
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki ifadelerine tepki gösterdi. Çelik, "Özel 'Sizi yargılayacağız' diye Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış. Bugün yeni bir 'YASSIADA ÇETESİ' kurmak istediğini ilan etmiş oldu. Bir genel başkan için gerçekten çok vahim bir siyasi itiraf bu" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özel, Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak "Gelecekte de yargılanmayacağız, sizi yargılayacağız" dedi.

"BİZİ TEHDİT ETMEYE KALKMIŞ"

Bu sözlere ilk tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'sizi yargılayacağız' diye Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış. Bu tehditlere gereken cevabı vereceğimizden hiç kimse kuşku duymasın" ifadelerini kullandı.

Açıklama şu şekilde devam etti:

Özgür Özel bu sözleriyle bugün yeni bir “YASSIADA ÇETESİ” kurmak istediğini ilan etmiş oldu. “Millete kötülük yapma organizasyonu”nun yeni sürümü piyasaya sürüldü böylece. 

Özgür Özel, Yüce Meclis’in çatısı altında, tarihimizde çok kere görüldüğü gibi bir kere daha “CHP yargı düzeni”  kuracağını söylüyor. Bir siyasi parti yönetimi ve genel başkanı için gerçekten çok vahim bir “siyasi itiraf” bu. 

Bu siyasi kadronun dönüp dolaşıp, tarihimizin en “karanlık” işlerini yeniden diriltmeye çalışmaktan başka bir hedefi olmaması ibretlik bir durum. Bu “karanlık” zihniyete geçit vermeyeceğiz. Tüm teşkilatlarımızla ve milletimizle beraber bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz."

