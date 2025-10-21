Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yıllar önce çekilen Erdoğan-İmamoğlu karesi gündem oldu! AK Parti'ye geçebilmek için 7 bin dolar bağışlamış

Yıllar önce çekilen Erdoğan-İmamoğlu karesi gündem oldu! AK Parti'ye geçebilmek için 7 bin dolar bağışlamış

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yıllar önce çekilen Erdoğan-İmamoğlu karesi gündem oldu! AK Parti&#039;ye geçebilmek için 7 bin dolar bağışlamış
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rüşvetten tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, 2002 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye çalışırken çekilen karesi gündem oldu. Fotoğrafın hikayesini anlatan Barış Yarkadaş, "İmamoğlu, AK Parti’de siyaset yapabilmek için Erdoğan’la görüşmeye çalışıyordu. Hatta o dönem AK Parti'ye 7 bin dolar da bağış yaptı" dedi.

Geçtiğimiz mart ayında İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanlığı görevinden de uzaklaştırılmıştı. 

Her fırsatta cumhurbaşkanı adaylığına göz kırpan İmamoğlu'nun, 2002 yılına ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasının başında beklerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"İMAMOĞLU AK PARTİ'YE 7 BİN DOLAR BAĞIŞ YAPTI"

Gazeteci Barış Yarkadaş fotoğrafı paylaşarak, İmamoğlu'nun o dönemde ANAP'tan AK Parti'ye geçmeye çalıştığını belirtti.

Fotoğrafın hikayesini anlatan Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

"Hayat ne garip... Ekrem İmamoğlu, ANAP’tan AK PARTİ’ye geçmeye uğraşırken referansı hemşehrisi eski Bakan Faruk Özak’tı. (Önde oturan) İmamoğlu, AK PARTİ’de siyaset yapabilmek için Erdoğan’la görüşmeye çalışıyordu. Hatta o dönem AK PARTİ’ye 7 bin dolar da bağış yaptı. 

Yıllar önce çekilen Erdoğan-İmamoğlu karesi gündem oldu! AK Parti'ye geçebilmek için 7 bin dolar bağışlamış - 1. Resim

"AK PARTİ'DEN KABUL GÖRMEYİNCE CHP'YE GEÇTİ"

AK PARTİ Beylikdüzü Belediye Başkan Adaylığı talebi kabul görmeyince CHP’ye geldi. Bugün ise cezaevinde. İmamoğlu, disiplin süreciyle CHP’den ihraç edilecekken araya İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin girdi ve süreci durdurdu. Kılıçdaroğlu da onu zirveye taşıdı. Şimdi aynı İmamoğlu, o gün görüşmeye çalıştığı Erdoğan’ın rakibi olduğunu söylüyor ancak hakkındaki iddialar çok ağır. Bakalım daha nelere şahit olacağız."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mısır istihbaratıyla gizli görüşme! Netanyahu Türkiye’yi hedef aldıMilli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengizhan Sancar’a silahlı saldırı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es Sabah'a Togg hediye etti - GündemErdoğan'dan Kuveyt Emiri'ne beyaz ToggBeraat kararını duyan Yasemin Minguzzi sinir krizi geçirdi - GündemKararı duyan anne sinir krizi geçirdiİHH, Sudan’da 4 buçuk milyondan fazla kişiye yardım ulaştırdı - GündemİHH, Sudan’da 4 buçuk milyondan fazla kişiye yardım ulaştırdıMinguzzi davasında karar çıktı! 2 sanığa en üst sınırdan 24 yıl ceza - GündemMinguzzi davasında karar çıktı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası - GündemErdoğan'dan Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davasıDEAŞ'a para aktaranlara operasyon! 13 şüpheli gözaltında - GündemDEAŞ'a para aktaranlara operasyon! 13 şüpheli gözaltında
Sonraki Haber Yükleniyor...