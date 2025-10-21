Yıllar önce çekilen Erdoğan-İmamoğlu karesi gündem oldu! AK Parti'ye geçebilmek için 7 bin dolar bağışlamış

Geçtiğimiz mart ayında İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanlığı görevinden de uzaklaştırılmıştı.

Her fırsatta cumhurbaşkanı adaylığına göz kırpan İmamoğlu'nun, 2002 yılına ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasının başında beklerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"İMAMOĞLU AK PARTİ'YE 7 BİN DOLAR BAĞIŞ YAPTI"

Gazeteci Barış Yarkadaş fotoğrafı paylaşarak, İmamoğlu'nun o dönemde ANAP'tan AK Parti'ye geçmeye çalıştığını belirtti.

Fotoğrafın hikayesini anlatan Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

"Hayat ne garip... Ekrem İmamoğlu, ANAP’tan AK PARTİ’ye geçmeye uğraşırken referansı hemşehrisi eski Bakan Faruk Özak’tı. (Önde oturan) İmamoğlu, AK PARTİ’de siyaset yapabilmek için Erdoğan’la görüşmeye çalışıyordu. Hatta o dönem AK PARTİ’ye 7 bin dolar da bağış yaptı.

"AK PARTİ'DEN KABUL GÖRMEYİNCE CHP'YE GEÇTİ"

AK PARTİ Beylikdüzü Belediye Başkan Adaylığı talebi kabul görmeyince CHP’ye geldi. Bugün ise cezaevinde. İmamoğlu, disiplin süreciyle CHP’den ihraç edilecekken araya İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin girdi ve süreci durdurdu. Kılıçdaroğlu da onu zirveye taşıdı. Şimdi aynı İmamoğlu, o gün görüşmeye çalıştığı Erdoğan’ın rakibi olduğunu söylüyor ancak hakkındaki iddialar çok ağır. Bakalım daha nelere şahit olacağız."