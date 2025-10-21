Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Burdur'da acı olay! Saman balyalarının altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Burdur'da acı olay! Saman balyalarının altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Burdur'da saman balyalarının altına kalan 56 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerin ardından adamın cansız bedeni morga kaldırılırken olaya ilişkin tahkikat başlatıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Düğer köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde çiftçilik yapan Mehmet Ali Bardaş'ın (56), üzerine saman balyaları düştü. Balyaların altına kalan çiftçinin yardımına çevredeki vatandaşlar geldi.

Burdur'da acı olay! Saman balyalarının altında kalan çiftçi hayatını kaybetti - 1. Resim

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Vatandaşların yardımı yetersiz kalması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların çalışmasının ardından şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemenin ardından Bardaş'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

