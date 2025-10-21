Burdur'da acı olay! Saman balyalarının altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Olay, saat 13.00 sıralarında Düğer köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde çiftçilik yapan Mehmet Ali Bardaş'ın (56), üzerine saman balyaları düştü. Balyaların altına kalan çiftçinin yardımına çevredeki vatandaşlar geldi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Vatandaşların yardımı yetersiz kalması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların çalışmasının ardından şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemenin ardından Bardaş'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.