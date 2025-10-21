Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt'te 'Gazze' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mevkidaşlarının davetleri üzerine Kuveyt, Katar ve Umman gezisine başladı. Erdoğan, ziyaretinin ilk durağı olan Kuveyt'te, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşme gerçekleştirdi.

GAZZE'DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ŞART

Erdoğan, Kuveyt Emiri el Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde Gazze’de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını, kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu, bu konuda İslam dünyasının her zamanki gibi ortak duruş sergilemesinin önem taşıdığını vurguladı.

KUVEYT İLE İLİŞKİLER

Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasında yatırım, enerji, ticaret ve savunma sanayii alanlarında mevcut iş birliğinin stratejik önemde olduğunu, geçmişten gelen köklü münasebetlerin daha da geliştirilmesi potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez İşbirliği Konseyi Dönem Başkanı Kuveyt'in bölgesel istikrar için gayretlerini memnuniyetle takip ettiğimizi, ayrıca Türkiye ile KİK arasında müzakereleri süren Serbest Ticaret Anlaşmasının kardeş Körfez ülkeleriyle ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

SURİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasında kararlı olduğunu, Suriye halkının parlak geleceğinin inşasında kardeş Arap devletlerle birlikte yol almak istediğimizi belirtti.