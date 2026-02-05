İstanbul’un Sultangazi ilçesinde polis ekiplerinin kaçak silah ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 3 ev ve 1 işyerine baskın yapıldı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 3 şüpheli de gözaltına alındı. İçlerinden biri tutuklanırken, diğerleri ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Sultangazi'de kaçak silah ticareti yapıldığı belirlenen 3 ev ve 1 işyeri İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir süre takibe alındı. Yasadışı silah ticareti ile ilgili ilçede iz süren polis, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 3 ev ve 1 işyerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Baskında E.K.(59), A.K.(40) ve F.K.(36) isimli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği bu silahlara ait 962 mermi ve 30 mermi çekirdeği, 25 kartuş ile A.K.’nin adresinden 3,55 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edien şüphelilerden A.K. serbest bırakılırken, E.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. F.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

