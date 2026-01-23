Muş'ta jandarma ekipleri silah kaçakçılarına göz açtırmadı. Düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malazgirt ilçesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Aktuzla Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda H.N., G.N., N.N. ve T.N. isimli şahısların evlerinde ruhsatsız silah bulunduğuna dair bilgiler elde edildi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Malazgirt Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararına istinaden 22 Ocak'ta şüphelilerin evleri ve müştemilatlarına operasyon düzenlendi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda, 1 adet G-1 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet şarjör, 1 adet G3 piyade tüfeği tetik tertibatı, yüzlerce fişek, çok sayıda şarjör, 2 adet hücum yeleği, 1 adet muşta ve 2 adet bıçak ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, şüpheli şahıslar Malazgirt Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

