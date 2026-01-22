İhlas Haber Ajansı
Batman'da silah kaçakçılarına operasyon! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Batman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılarına operasyon düzenledi. Operasyonda 1 ruhsatsız AK-47, 1 tabanca, şarjörler ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı R.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Batman Merkez Çamlıtepe Mahallesi'nde 20 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili detaylar paylaşıldı. Jandarma ekiplerinin önceden belirlediği bir ikamete baskın düzenlendi.
ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda, 1 adet ruhsatsız AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca 2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 60 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 13 adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi.
ZANLI TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında gözaltına alınan R.A. isimli şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
