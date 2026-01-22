Ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda Bilal Hancı da gözaltına alınmıştı. İfadesi ortaya çıkan Hancı'nın "2024 yılında yaşadığım ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam’da kokain kullandım. Daha önce hayatımda hiç uyuşturucu kullanmamıştım" dediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı. Önceki gün sabah saatlerinde gözaltına alınan Bilal Hancı, mahkemeye sevk edilmişti. Hancı hakimlikte verdiği ifadede kokain kullandığını itiraf etti.

"AMSTERDAM’DA KULLANDIM"

Yaşadığı bunalımlı boşanma süreci sonrası Amsterdam'da tatildeyken kokain kullandığını söyleyen Hancı, şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılında yaşadığım ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam’da kokain kullandım. Daha önce hayatımda hiç uyuşturucu kullanmamıştım. Türkiye’ye döndükten sonra ayda yaklaşık bir defa, kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda kullandım. Kimseye uyuşturucu temin etmedim, teklif etmedim."

GARİPOĞLU SORUSUNA CEVAP

Dosyada adı geçen Kasım Garipoğlu’nu tanımadığını belirten Bilal Hancı, "Bu şahsı hiç görmedim. Evine gitmedim, herhangi bir organizasyonuna katılmadım" dedi.

"EVDE ZATEN MADDE VARDI"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir başka şüphelinin iddialarına da cevap veren Bilal Hancı, anlatılan olayların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Hancı, "Gala gecesinden sonra yalnızca ikimiz onun evine gittik. Yanımda uyuşturucu yoktu. Evde zaten madde vardı, bana ikram etti. Cinsel birliktelik yaşanmadı" diye konuştu.

Hancı ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Benim evimde uyuşturucu kullanılmadı. Olaydan dolayı pişmanım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Psikolojik olarak iyi durumda değilim."

