Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları: TOKİ Afyon kura çekimi asil/yedek isim listesi
Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları canlı yayında açıklanıyor. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hedefi kapsamında yürüttüğü projelerde kura süreci hız kazanırken, Afyonkarahisar’daki başvurular için de gözler kura çekimine çevrildi. Afyon il genelinde dar ve orta gelirli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TOKİ sosyal konut projelerinde kura çekimi 5 Şubat 2026 tarihinde canlı yayınla yapılıyor. İşte Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...
Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları bugün 11.00'de başlayan canlı yayınla birlikte açıklanıyor. Merkezde 900 konutluk büyük proje başta olmak üzere Beyyazı, Çayırbağ, Fethibey, Gebeceler, Işıklar, Kocatepe, Nuribey ve Sülümenli bölgelerinde farklı konut sayılarıyla projeler hak sahipleriyle buluşuyor. İşte TOKİ Afyon kura çekimi asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...
AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI
Afyonkarahisar’da 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan kura çekimi canlı yayını ile beraber gözler sonuç sorgulama ekranına da çevrildi. Kura işlemlerinin bugün tamamlanmasının ardından hak sahipliği bilgileri, noter onay sürecinin bitmesiyle birlikte TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılıyor.
Başvuru yapan vatandaşlar, sistem üzerinden il ve proje seçimi yaparak sonuçlara ulaşabiliyor. Aynı zamanda Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi canlı yayını üzerinden de noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçları takip edilebiliyor.
AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ.
AFYON TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTELERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin isim listeleri TOKİ tarafından proje bazlı olarak ilan ediliyor. Kura sonuçlarının sisteme yansıması, noter onay işlemlerinin tamamlanmasına bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor.
Noter onay sürecinin tamamlanmasının ardından aynı bilgiler e-Devlet sistemine de yükleniyor. Başvuru sahipleri e-Devlet’e giriş yaparak “TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama” ekranı üzerinden TOKİ kura sonucu öğrenilebiliyor.
AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN PROJELER VE KONUT SAYILARI
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|KURA TARİHİ
|KURA YERİ
|1
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|AFYONKARAHİSAR MERKEZ 900/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|900
|HALK BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|2
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|AFYONKARAHİSAR MERKEZ BEYYAZI 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|3
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|AFYONKARAHİSAR MERKEZ ÇAYIRBAĞ 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|4
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|AFYONKARAHİSAR MERKEZ FETHİBEY 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|5
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|AFYONKARAHİSAR MERKEZ GEBECELER 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|6
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|AFYONKARAHİSAR MERKEZ IŞIKLAR 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|7
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|AFYONKARAHİSAR MERKEZ KOCATEPE 110/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|110
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|8
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|AFYONKARAHİSAR MERKEZ NURİBEY 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|94
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|9
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|AFYONKARAHİSAR MERKEZ SÜLÜMENLİ 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|10
|AFYONKARAHİSAR
|BAŞMAKÇI
|AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|11
|AFYONKARAHİSAR
|BAYAT
|AFYONKARAHİSAR BAYAT 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|12
|AFYONKARAHİSAR
|BOLVADİN
|AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|HALK BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|13
|AFYONKARAHİSAR
|BOLVADİN
|AFYONKARAHİSAR BOLVADİN DİŞLİ 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|HALK BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|14
|AFYONKARAHİSAR
|ÇAY
|AFYONKARAHİSAR ÇAY 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|15
|AFYONKARAHİSAR
|ÇAY
|AFYONKARAHİSAR ÇAY PAZARAĞAÇ 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|Yeterli başvuru olmadığından kura çekilmeyecek olup tüm geçerli başvuru sahipleri hak sahibi olmuştur.
|16
|AFYONKARAHİSAR
|ÇOBANLAR
|AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|80
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|17
|AFYONKARAHİSAR
|ÇOBANLAR
|AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR KOCAÖZ 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|18
|AFYONKARAHİSAR
|DAZKIRI
|AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|19
|AFYONKARAHİSAR
|DİNAR
|AFYONKARAHİSAR DİNAR 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|20
|AFYONKARAHİSAR
|DİNAR
|AFYONKARAHİSAR DİNAR HAYDARLI 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|21
|AFYONKARAHİSAR
|DİNAR
|AFYONKARAHİSAR DİNAR TATARLI 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|22
|AFYONKARAHİSAR
|EMİRDAĞ
|AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|HALK BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|23
|AFYONKARAHİSAR
|EMİRDAĞ
|AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ GÖMÜ 103/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|103
|HALK BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|24
|AFYONKARAHİSAR
|EMİRDAĞ
|AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ DAVULGA 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|HALK BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|25
|AFYONKARAHİSAR
|EVCİLER
|AFYONKARAHİSAR EVCİLER GÖKÇEK 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|47
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|26
|AFYONKARAHİSAR
|HOCALAR
|AFYONKARAHİSAR HOCALAR 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|27
|AFYONKARAHİSAR
|İHSANİYE
|AFYONKARAHİSAR İHSANİYE 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|28
|AFYONKARAHİSAR
|İHSANİYE
|AFYONKARAHİSAR İHSANİYE DÖĞER 163/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|163
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|29
|AFYONKARAHİSAR
|İHSANİYE
|AFYONKARAHİSAR İHSANİYE GAZLIGÖL 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|30
|AFYONKARAHİSAR
|İHSANİYE
|AFYONKARAHİSAR İHSANİYE KAYIHAN 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|31
|AFYONKARAHİSAR
|İHSANİYE
|AFYONKARAHİSAR İHSANİYE YAYLABAĞI 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|ZİRAAT BANKASI
|Başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için, kura çekilmeyecek olup, geçerli başvuruların hepsi hak sahibi olmuştur.
|32
|AFYONKARAHİSAR
|İSCEHİSAR
|AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|33
|AFYONKARAHİSAR
|İSCEHİSAR
|AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR SEYDİLER 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|34
|AFYONKARAHİSAR
|SANDIKLI
|AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 190/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|190
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|35
|AFYONKARAHİSAR
|SANDIKLI
|AFYONKARAHİSAR SANDIKLI AKHARIM 79/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|79
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|36
|AFYONKARAHİSAR
|SİNANPAŞA
|AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|37
|AFYONKARAHİSAR
|SİNANPAŞA
|AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AKÖREN 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|38
|AFYONKARAHİSAR
|SİNANPAŞA
|AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA DÜZAĞAÇ 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|39
|AFYONKARAHİSAR
|SİNANPAŞA
|AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA KILIÇARSLAN 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|40
|AFYONKARAHİSAR
|SİNANPAŞA
|AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA KIRKA 35/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|35
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|41
|AFYONKARAHİSAR
|SİNANPAŞA
|AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA KÜÇÜKHÜYÜK 63/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|63
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|42
|AFYONKARAHİSAR
|SİNANPAŞA
|AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA SERBAN 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|43
|AFYONKARAHİSAR
|SİNANPAŞA
|AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA TINAZTEPE 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|44
|AFYONKARAHİSAR
|SULTANDĞI
|AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|60
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu
|45
|AFYONKARAHİSAR
|ŞUHUT
|AFYONKARAHİSAR ŞUHUT 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|ZİRAAT BANKASI
|05.02.2026 11:00
|Kamil Miras Anadolu Lisesi
Şehit Kerim Üye Konferans Salonu