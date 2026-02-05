Venezuela’da eski Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun yakın müttefiki olarak bilinen Alex Saab, ABD ve Venezuela’nın ortak operasyonu kapsamında gözaltına alındı

Maduro’nun sağ kolu olarak bilinen Alex Saab, ABD ve Venezuela’nın ortak hamlesiyle kıskıvrak yakalandı.

ABD’li bir emniyet yetkilisi, Saab’ın Latin Amerika ülkesinde yakalandığını aktardı.

ABD’YE İADE SÜRECİ BAŞLADI

54 yaşındaki Saab’ın önümüzdeki günlerde ABD’ye iade edilmesi bekleniyor.

ABD’ye iadesi halinde, daha önce kapatılan yolsuzluk dosyalarının yeniden açılması gündeme gelecek. Yetkili kaynaklar, sürecin hızla ilerlediğini ve iade hazırlıklarının sürdüğünü kaydetti.

Saab, daha önce rüşvet suçlamaları nedeniyle üç yılı aşkın süre ABD’de tutuklu kalmıştı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Saab’ın avukatı Luigi Giuliano, Kolombiya basınına yaptığı açıklamada tutuklama iddialarını "yalan" olarak niteledi. Venezuela hükümetine yakın bazı gazeteciler de sosyal medyada benzer paylaşımlar yaptı. Giuliano, Saab’ın gerekirse kamuoyunun karşısına çıkabileceğini, ancak konuyla ilgili hükümetle temas halinde olduklarını söyledi.

VENEZUELA NE DİYOR?

Venezuela’nın üst düzey milletvekillerinden Jorge Rodríguez, düzenlediği basın toplantısında tutuklama haberlerini ne doğruladı ne de yalanladı. Rodríguez, konu hakkında bilgisi olmadığını dile getirdi.

ORTAK OPERASYON DETAYLARI ORTAYA ÇIKIYOR

ABD’li yetkililer, operasyonun geçici Başkan Delcy Rodríguez yönetimi altında yürütüldüğünü aktardı. Aynı operasyonda, Venezuela’daki Globovision televizyon kanalının sahibi Raul Gorrin’in de gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

350 MİLYON DOLARLIK YOLSUZLUK DOSYASI

Kolombiya doğumlu iş insanı Alex Saab, 2020 yılında Yeşil Burun Adaları’nda gözaltına alınmıştı. ABD savcıları, Saab’ı Venezuela’nın devlet kontrolündeki döviz kuru sistemi üzerinden yaklaşık 350 milyon doları ABD üzerinden çıkarmakla suçlamıştı. Saab suçlamaları reddetmiş, diplomatik dokunulmazlık iddiasıyla hukuki mücadele başlatmıştı.

MADURO TARAFINDAN "ULUSAL KAHRAMAN" İLAN EDİLMİŞTİ

Saab, 2023 yılında Venezuela’da tutulan Amerikalıların serbest bırakılması karşılığında affedilmiş ve ülkesine dönmüştü. Maduro, dönüşün ardından Saab’ı “sosyalist devrime sadık” bir isim olarak tanımlamış ve onu sanayi bakanı olarak atamıştı. Saab, geçen aya kadar bu görevde kaldı.

