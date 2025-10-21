Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es Sabah'a Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es Sabah'a Togg hediye etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Kuveyt'e gitti. Resmi törenle karşılanan Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es Sabah'a Togg hediye etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kuveyt'teki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na inişinde Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es Sabah tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından programı dahilindeki görüşmelerin gerçekleştirileceği alana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Kuveyt Emiri es Sabah'a beyaz renkte Togg aracı hediye etti.

ERDOĞAN'A EŞİ VE BAKANLAR EŞLİK ETTİ 

Kuveyt ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es Sabah'a Togg hediye etti - 1. Resim

ERDOĞAN, KUVEYT'TEN SONRA KATAR'A GEÇECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Kuveyt'teki temaslarını sonlandırmasının ardından Katar'ın başkenti Doha'ya hareket etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray Daikin-İlbank voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beraat kararını duyan Yasemin Minguzzi sinir krizi geçirdi - GündemKararı duyan anne sinir krizi geçirdiİHH, Sudan’da 4 buçuk milyondan fazla kişiye yardım ulaştırdı - GündemİHH, Sudan’da 4 buçuk milyondan fazla kişiye yardım ulaştırdıMinguzzi davasında karar çıktı! 2 sanığa en üst sınırdan 24 yıl ceza - GündemMinguzzi davasında karar çıktı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası - GündemErdoğan'dan Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davasıDEAŞ'a para aktaranlara operasyon! 13 şüpheli gözaltında - GündemDEAŞ'a para aktaranlara operasyon! 13 şüpheli gözaltındaKIZILELMA göklerde artık daha güçlü! MURAD 100-A ile tarihi uçuş - GündemKIZILELMA göklerde artık daha güçlü!
Sonraki Haber Yükleniyor...