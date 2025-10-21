Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kıskanmak dizisi final mi yapıyor? Açıklama geldi

Kıskanmak dizisi final mi yapıyor? Açıklama geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kıskanmak dizisi final mi yapıyor? Açıklama geldi
NOW TV ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisiyle ilgili final iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Dizi ekibinden yapılan resmi açıklama sonrası Kıskanmak dizisi final mi yapıyor belli oldu.

Yeni sezonunun iddialı yapımlarından Kıskanmak dizisinin final yapacağına dair söylentiler son günlerde sosyal medyada hızla yayıldı. Yapım ekibi söylentilere resmi bir açıklama yaparak son noktayı koydu. 

KISKANMAK DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Başrollerini Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı ve Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı Kıskanmak dizisi, yeni sezonun en çok konuşulan projelerinden biri olarak ekrana gelmişti. Ancak son günlerde sosyal medyada dizinin ekran macerasını erken tamamlayacağına dair pek çok paylaşım yapıldı.

Dizinin sadık izleyici kitlesi bu söylentiler üzerine merakla resmi bir açıklama beklemeye başladı. Sosyal medya platformlarında dizinin geleceğine ilişkin final iddiaları artarken resmi hesaplardan açıklama yapıldı. 

AÇIKLAMA GELDİ!

Kıskanmak dizisinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, final söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı açıkça belirtildi. “Bazı sosyal medya hesaplarında dizimizin final yapacağına dair çıkan söylentiler kesinlikle asılsızdır. #Kıskanmak yeni bölümleriyle ekranlarda olmaya devam edecek!” ifadelerine yer verildi.

