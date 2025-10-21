Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2025-2026 Green Card başvuruları başladı mı?

2025-2026 Green Card başvuruları başladı mı?

2025-2026 Green Card başvuruları başladı mı?
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama hayali kuran milyonlarca kişi Green Card başvurularının ne zaman başlayacağını merak edip araştırmaya başlaıd.

ABD’de yaşama ve çalışma hayali kuranlar için Green Card başvuruları oldukça önemlidir. 2025-2026 dönemi Green Card başvuru vatandaşların gündeminde yer alıyor.

2025 - 2026 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Green Card başvuruları her sene Ekim ayının ilk haftasında başlar ve Kasım ayının ilk haftasına kadar devam eder. Başvurular sadece ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi (dvprogram.state.gov) üzerinden ücretsiz olarak yapılmaktadır.

2025-2026 yılı için başvuruların Ekim 2025’te başlaması ve yaklaşık bir ay süreceği tahmin ediliyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu sebeple adaylar herhangi bir resmi kuruma başvuru yapmadan önce DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde doldurup göndermelidir.

