Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Green Card başvuru ekranı 2026: Green Card başvurusu ne zaman başlayacak?

Green Card başvuru ekranı 2026: Green Card başvurusu ne zaman başlayacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Green Card başvuru ekranı 2026: Green Card başvurusu ne zaman başlayacak?
Green Card, Vize, Amerika, ABD, Başvuru, Şartlar, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'de yaşamak ve çalışma hakkı kazanmak isteyenler, 2025-2026 Green Card başvuru tarihleri, başvuru şartları ve süreç adımlarını merakla takip ediyor. Amerika'da yeni bir hayat kurmak isteyenler ise başvuruların nasıl yapılacağı ve kimlerin başvurulabileceğini öğrenmek istiyor.

Green Card başvuru tarihleri yeniden gündeme geldi. ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Başvuru tamamlanması halinde çekilişe hak kazanan adaylar, ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından mülakata çağrılıyor. 2025-2026 başvuru döneminde sisteme giriş yapmak isteyen adaylar, başvuru ekranının açılıp açılmadığını arama motorlarında sorgulatıyor.

Green Card başvuru ekranı 2026: Green Card başvurusu ne zaman başlayacak? - 1. Resim

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card başvuruları ekim ayı içinde başlaması bekleniyor.  Ancak Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde Green Card başvuru tarihlerini haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Geçtiğimiz sene 2 Ekim'de başlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları, 7 Kasım'da tamamlanmıştı.

Green Card başvuru ekranı 2026: Green Card başvurusu ne zaman başlayacak? - 2. Resim

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu sebeple DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Green Card başvuru ekranı 2026: Green Card başvurusu ne zaman başlayacak? - 3. Resim

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • Lise ya da dengi okul mezunu olmak.
  • Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.
  • ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler sadece 1 kez başvuru yapabilmektedir.
  • Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.
  • 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.
  • Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en pahalı 15 futbolcusu...Yatırımcının yeni gözdesi! Sıfır stopaj ile %46 kazanç fırsatı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Akaryakıta zam mı geliyor, tabelalar değişecek mi? İşte benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar - HaberlerAkaryakıta zam mı geliyor, tabelalar değişecek mi? İşte benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlarNice nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe ile karşılaşacak - HaberlerNice nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe ile karşılaşacakMikeno gemisinde kimler var? Gazze sınırına ulaşan gemide Türk aktivist Huzeyfe Küçükaytekin de var! - HaberlerMikeno gemisinde kimler var? Gazze sınırına ulaşan gemide Türk aktivist Huzeyfe Küçükaytekin de var!2025 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - Haberler2025 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?Sinemada bu hafta hangi filmler var? 8 film vizyona giriyor - HaberlerSinemada bu hafta hangi filmler var? 8 film vizyona giriyorEvlilik kredisi ne zaman onaylanır? Başvurular başladı - HaberlerEvlilik kredisi ne zaman onaylanır? Başvurular başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...