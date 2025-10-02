Green Card başvuru ekranı 2026: Green Card başvurusu ne zaman başlayacak?
ABD'de yaşamak ve çalışma hakkı kazanmak isteyenler, 2025-2026 Green Card başvuru tarihleri, başvuru şartları ve süreç adımlarını merakla takip ediyor. Amerika'da yeni bir hayat kurmak isteyenler ise başvuruların nasıl yapılacağı ve kimlerin başvurulabileceğini öğrenmek istiyor.
Green Card başvuru tarihleri yeniden gündeme geldi. ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Başvuru tamamlanması halinde çekilişe hak kazanan adaylar, ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından mülakata çağrılıyor. 2025-2026 başvuru döneminde sisteme giriş yapmak isteyen adaylar, başvuru ekranının açılıp açılmadığını arama motorlarında sorgulatıyor.
GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Green Card başvuruları ekim ayı içinde başlaması bekleniyor. Ancak Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde Green Card başvuru tarihlerini haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
Geçtiğimiz sene 2 Ekim'de başlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları, 7 Kasım'da tamamlanmıştı.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu sebeple DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.
Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Lise ya da dengi okul mezunu olmak.
- Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.
- ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler sadece 1 kez başvuru yapabilmektedir.
- Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.
- 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.
- Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.