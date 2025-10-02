Green Card başvuru ekranı 2026: Green Card başvurusu ne zaman başlayacak?

Green Card başvuru tarihleri yeniden gündeme geldi. ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Başvuru tamamlanması halinde çekilişe hak kazanan adaylar, ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından mülakata çağrılıyor. 2025-2026 başvuru döneminde sisteme giriş yapmak isteyen adaylar, başvuru ekranının açılıp açılmadığını arama motorlarında sorgulatıyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card başvuruları ekim ayı içinde başlaması bekleniyor. Ancak Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde Green Card başvuru tarihlerini haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Geçtiğimiz sene 2 Ekim'de başlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları, 7 Kasım'da tamamlanmıştı.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu sebeple DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?