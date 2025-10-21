Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ümit Dikbayır kimdir, hangi partiden? Hayatı ve biyografisi araştırılıyor

Ümit Dikbayır kimdir, hangi partiden? Hayatı ve biyografisi araştırılıyor

Güncelleme:
Ümit Dikbayır kimdir, hangi partiden? Hayatı ve biyografisi araştırılıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl İYİ Parti’den ihraç edilen bağımsız milletvekili Ümit Dikbayır, CHP’ye katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in rozet taktığı Dikbayır’ın siyasi geçmişi, hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

İYİ Parti’den ihraç edildikten sonra bağımsız milletvekili olarak siyasi kariyerine devam eden Ümit Dikbayır, 21 Ekim 2025 tarihinde CHP’ye katıldı. Ümit Dikbayır kimdir, hangi partiden araştırılıyor.

ÜMİT DİKBAYIR KİMDİR?

15 Ağustos 1968 tarihinde Sakarya'da doğan Ümit Dikbayır, 2018 genel seçimlerinde İYİ Parti’den milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yakın isimlerden biri olarak uzun süre parti içinde etkin bir rol oynadı. TBMM’de bütçe ve maliye konularındaki çıkışlarıyla dikkat çekti.

Dikbayır, İYİ Parti içinde önemli görevlerde bulunmasının ardından 2023 yılında parti içi tartışmaların ardından disipline sevk edildi. Aynı yıl partisinden ihraç edildi ve bağımsız milletvekili olarak görevini sürdürmeye devam etti.

Ümit Dikbayır kimdir, hangi partiden? Hayatı ve biyografisi araştırılıyor - 1. Resim

ÜMİT DİKBAYIR HANGİ PARTİDEN?

Uzun yıllar İYİ Parti çatısı altında siyaset yapan Dikbayır, partisinden ihraç edildikten sonra bağımsız milletvekili olarak görev yapıyordu. 21 Ekim 2025 Salı günü CHP grup toplantısına katılarak CHP’ye geçti. Rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Ümit Dikbayır kimdir, hangi partiden? Hayatı ve biyografisi araştırılıyor - 2. Resim

ÜMİT DİKBAYIR NEDEN CHP’YE GEÇTİ?

Dikbayır’ın CHP’ye katılmasının ardında uzun süredir muhalefet cephesinde yürüttüğü temaslar bulunuyor. Bağımsız milletvekili olarak Meclis’te muhalefet çizgisinde hareket eden Dikbayır, özellikle son dönemde CHP’li vekillerle yakın temas içinde olduğu biliniyor. CHP grup toplantısında Özgür Özel tarafından rozetinin takılmasıyla geçiş resmileşti.

