30 yıllık yasak kalktı! Aliyev düğmeye baştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini hızlandıracak tarihi bir adım attı.

Aliyev, Ermenistan’a yönelik tüm mal ve kargo transit kısıtlamalarının kaldırıldığını açıkladı.

ALİYEV: BARIŞ ARTIK PRATİKTE DE GERÇEKLEŞİYOR

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Astana’da yaptığı ortak basın toplantısında konuşan Aliyev, “Azerbaycan, işgal döneminden bu yana yürürlükte olan Ermenistan’a mal transitine ilişkin tüm kısıtlamaları kaldırdı” dedi.

Aliyev, bu adımın ardından ilk transit sevkiyatın Kazakistan’dan Ermenistan’a yapılan tahıl sevkiyatı olduğunu aktardı.

“Bu gelişme, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışın artık sadece kağıt üzerinde değil, fiilen de var olduğunun göstergesidir.” ifadeleriyle mesaj verdi. İlgili Haber Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: Hedef tam normalleşme

ERİVAN'DAN SICAK KARŞILIK: BÖLGESEL GÜVEN ARTIYOR

Ermenistan Başbakanı’nın sözcüsü Nazeli Baghdasaryan, Aliyev’in kararını “memnuniyetle karşıladıklarını” duyurdu.

Baghdasaryan, “Bölgesel iletişimin yeniden açılması, karşılıklı güvenin güçlendirilmesi ve Washington’da varılan anlaşmaların kalıcı barışa dönüşmesi açısından büyük önem taşıyor.” sözleriyle cevap verdi.

ZENGEZUR KORİDORU'NDA SON DURUM!

Bakü yönetimi, Ermenistan’a yönelik ticari geçişlerin açılmasının, bölgesel lojistiği canlandıracağını ve “kalıcı barışa giden süreci hızlandıracağını” savunuyor.

Kısıtlamaların kaldırılması, aynı zamanda Türkiye’nin de desteklediği üçlü ulaşım hattı planlarını yeniden gündeme getirdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye ile yürütülen normalleşme süreci hakkında yaptığı açıklamada,

“Liderler, dışişleri bakanları ve teknik ekipler düzeyinde çok iyi bir diyalog içindeyiz. Önümüzdeki haftalarda somut ilerleme bekliyoruz.” dedi.

Mirzoyan, Türkiye’nin sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması konusunda istekli olduğunu söyledi.

“Bu artık sadece bir diplomasi değil, iki ülkenin halklarını da ilgilendiren bir barış süreci.” ifadelerini kullandı.