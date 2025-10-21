Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da denetimler sıklaştı! Yasaklı yerlerde sigara içirenler pişman oldu

İstanbul'da denetimler sıklaştı! Yasaklı yerlerde sigara içirenler pişman oldu

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Valiliği, "Dumansız Türkiye" vizyonu çerçevesinde kentte yapılan denetimlerini sıkılaştırdı. Valilik denetimlerde 6 bin 595 iş yerine 229 milyon 208 bin 969 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın "Dumansız Türkiye" vizyonu çerçevesinde, kentte tütün ve tütün ürünleriyle mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam edildiği vurgulandı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il genelinde tütünle mücadelede 1 Ocak-20 Ekim 2025 tarihleri arasında, 254 bin 540 denetim yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"6 bin 595 iş yerine ceza verildi, 229 milyon 208 bin 969 lira ceza tahakkuk ettirildi. 41 Sigara Bırakma Polikliniğinde, 31 bin 467 muayene yapıldı. 18 bin 385 kişi ilaç, 12 bin 258 kişi danışmanlık desteği aldı. Saha TİM (Tütün ile mücadele) ekipleri ise 100 bin 220 kişiye ulaştı. Sizler de tütün ürününü bırakmak için ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla destek alabilirsiniz."

