Eskişehir'de tanımadığı biri tarafından saldırıya uğradı! Sedyedeyken bile telefonunu bırakmadı

Eskişehir'de tanımadığı biri tarafından saldırıya uğradı! Sedyedeyken bile telefonunu bırakmadı

Eskişehir'de tanımadığı bir saldırgan tarafından bulunduğu kafede bıçaklanan kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Sedyeye bindirilen genç, yaralı olmasına rağmen elindeki telefonu bir dakika bile bırakmadı. Olay yerinden kaçan şüpheli için yakalama çalışmaları sürüyor.

Eskişehir'de kafede uğradığı bıçaklı saldırıda bacağından yaralanan şahıs sedye üzerinde cep telefonunu elinden düşürmedi. Kaçan şüphelinin ise polis tarafından arandığı öğrenildi.

Eskişehir'de tanımadığı biri tarafından saldırıya uğradı! Sedyedeyken bile telefonunu bırakmadı - 1. ResimOlay, Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki bir kafede meydana gelen olayda; kafe içerisindeki bir erkek şahıs, tanımadığı şahıs tarafından bacağından bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli kaçarken yaralı şahıs ihbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın sedye ile taşındığı esnada cep telefonunu elinden bırakmaması ise dikkat çekti.

Eskişehir'de tanımadığı biri tarafından saldırıya uğradı! Sedyedeyken bile telefonunu bırakmadı - 2. Resim
Öte yandan sağlık çalışanlarının yaralıyı taşıdığı esnada bisiklet yolu için caddeye yapılan banketlere takıldığı ve işlerini yapmakta zorlandığı göze çarptı. Olayla ilgili polis inceleme başlatırken şüpheli şahsın arandığı öğrenildi.

 

