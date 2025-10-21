'Açık'tan kaçan katliam yapıyor! Ağır suç işleyen ıslah olmadan açık cezaevine gidiyor

GAMZE ERDOĞAN - Son dönemde yarı açık cezaevlerinde yaşanan firarlar, kamuoyunda güvenlik zaafını ve uygulanacak yeni tedbirleri yeniden gündeme taşıdı. Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşanan son olay, bu tartışmaları alevlendirdi.

Edremit Açık Cezaevinden firar eden 36 yaşındaki Mustafa Emlik, sokak ortasında uzman çavuş Kemal Ekri’yi tabancayla öldürüp aracını gasp etti.

Kaçarken rastgele ateş açan Emlik, jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık’ı öldürdü. Saldırgan, polisle girdiği çatışmada etkisiz hâle getirildi. Gecenin sonunda biri uzman çavuş, biri mühendis olmak üzere üç kişi hayatını kaybetti, ikisi polis ve yedi kişi yaralandı.

Cinayet suçundan 22 yıl 3 ay hapis cezası alan Emlik, Burhaniye T Tipi Kapalı Cezaevine konulmuştu. Ancak infaz indirimi ve düzenlemelerle ceza süresi 5 yıl 9 ay 18 güne düştü. 27 Haziran 2025’te “Çanakkale Açık Cezaevine teslim olmak üzere” serbest bırakıldı, ancak 48 saat içinde teslim olması gerekirken firar etti. Emlik, 29 Haziran 2025’ten bu yana arandığı hâlde bulunamıyordu.

Benzer bir olay Eylül ayında Aydın’da da yaşanmıştı. Açık cezaevinden kaçan ve 18 yıl hapis cezası bulunan bir firari, yakalandığında gazetecilerin “Tekrar kaçacak mısınız?” sorusuna “Kapalıdan kaçamam bu sefer” cevabını vermişti.

Bu olayların ardından açık cezaevlerini infaz şartları ve yaşanan firarlar yeniden gündeme geldi. Yönetmeliğe göre cezasının beşte birini iyi hâlli olarak geçiren ve şartlı salıverilmesine 6 yıl veya daha az kalan hükümlüler, açık ceza infaz kurumlarına ayrılabiliyor. Müebbet hapis cezası alan hükümlüler için bu süre 5 yıl, yüksek güvenlikli cezaevlerinde bulunanlar için ise 3 yıl olarak belirlenmiş durumda. Cinsel suçlar, hırsızlık, yağma ve uyuşturucu gibi ağır suçlardan hüküm giyenlerin açık cezaevine geçebilmesi için salıverilme tarihine 2 yıl kalmış olması şartı aranıyor.

"ŞAHSA ÖZEL İNFAZ REJİMİ"

Konuyu gazetemize değerlendiren hukukçu Hadi Dündar, infaz sistemine dikkat çekti. Dündar, “Ağır suçlar işleyen şahısların cezaevinde zaman geçirdikten sonra ıslah olup olmamasına bakılmaksızın açık cezaevine gönderilmesi ya da şartlı salıverilme kuralından faydalanması, ne yazık ki bu tür olayları yaşamamıza sebep oluyor” dedi.

Dündar şunları söyledi: “Şahıs 20 yılın üzerinde bir ceza almış fakat infaz kanunundaki düzensizlik sebebiyle 5 yıl 9 ay kapalı cezaevinde yattıktan sonra ne yazık ki açığa ayrılmış. İnfaz kanununda adalet ve düzen dediğimiz andan itibaren, suça göre infazın yanında bir de suç işleyen şahsa özel bir infaz rejiminin de olmuş olması gerekir. Mesela bir kişi bir veya birden fazla suç işlemişse, daha fazla cezaevinde kalması ve farklı bir muameleye tabi tutulması gerekir. Avrupa’nın birçok ülkesinde bu sistem yürürlüktedir. Suça göre infaz ayarlanmakta, bunun yanında şahsın topluma karışıp karışmayacağına göre cezaların azaltılması ya da artırılmasına karar verilmektedir. Bizde de aynı sistemin uygulanmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.”

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, önceki gece evinde tabancayla vurularak öldürülmüş hâlde bulunan Olcay Özdemir’in de etkisiz hâle getirilen Mustafa Emlik’in saldırısına uğrayıp uğramadığını araştırıyor.

MAÇ YAPANLARA ATEŞ AÇMIŞ!

Saldırgan Mustafa Emlik’in gasbettiği araçla Güre Mahallesi’nde bulunan bir halı sahaya giderek, saha kenarından maç yapan gençlere hakaret edip havaya ateş açtığı ortaya çıktı

Aracı gasbedilerek öldürülen uzman çavuş Kemal Ekri, dualarla uğurlandı. Şehidin yedi yıl boyunca Irak, Suriye ve Libya’da görev yaptığı öğrenildi.

Jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık’ın cenazesi, Güre Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi. Baba Ali Murat Çalık, “Evde otururken silah seslerini duyduk. Sokağa çıktığımızda oğlum kanlar içerisinde yatıyordu” dedi.