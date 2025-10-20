Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Balıkesir'de 2 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi yaralayan saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Balıkesir'de 2 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi yaralayan saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'de uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralayan saldırgan Mustafa Emlik'in, halı sahada maç yapan gençlere hakaretler ettiği ve havaya ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı.

Önceki akşam saat 22.30 sıralarında Balıkesir'in Edremit ilçesinde dehşet veren bir olay meydana geldi.

CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ

Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri, 46 AHZ 090 plakalı aracıyla seyir halindeyken durduğu sırada Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden ve "kasten öldürme" suçundan 20 yıl 27 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan da aranan Mustafa Emlik ile karşılaştı.

Balıkesir'de 2 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi yaralayan saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı - 1. Resim

2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

İkili arasında çıkan tartışmada Mustafa Emlik, Uzman Çavuş Ekri'yi silahla vurarak öldürdü. Saldırgan yoldan geçenlere rast gele ateş açtı. Korkunç saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 7 kişi de yaralandı.

Balıkesir'de 2 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi yaralayan saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı - 2. Resim

HALI SAHADA DA DEHŞET SAÇMIŞ!

Öte yandan cinayetlerin ardından Emlik, gasp ettiği araç ile Güre Mahallesi'nde bulunan bir halı sahaya gelerek, saha kenarından maç yapan gençlere hakaretlerde bulundu. Ardından elindeki silahla havaya ateş açan şahıs, çevrede büyük panik yaşanmasına neden oldu. Halı sahada maç yapan gençlerin korku dolu anları ve kaçışmaları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Balıkesir'de 2 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi yaralayan saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı - 3. Resim

Görüntülerin kaydedilmesinden dakikalar sonra zanlı, polis ekipleriyle girdiği silahlı çatışmada ölü olarak ele geçirildi.

2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

20 Ekim bugün hangi diziler var, saat kaçta?Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy yarın hapse giriyor! Tek kişilik hücresinde dikkat çeken detay
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Edirne'de akılalmaz iddia! Kreşte öğretmen, 3 yaşındaki çocuğu ısırdı - 3. Sayfa'Öğretmen, 3 yaşındaki çocuğu ısırdı' iddiasıAilesi günlerdir onu arıyordu... 13 yaşındaki kız bakın nerede bulundu! - 3. SayfaAilesi günlerdir onu arıyordu... 13 yaşındaki kız bakın nerede bulundu!Bıçaklı kavgada can veren çocuğun annesi feryat etti! "Tarla gibi yapmış oğlumu" - 3. SayfaOğlu bıçaklanarak katledildi, anne feryat ettiVatandaşlar fark etti, hemen ekiplere haber verdi! 300 ton tek seferde kül oldu - 3. SayfaKaraman'da 300 ton saman balyası kül olduKastamonu'da feci olay! Yol kenarında ceset bulundu - 3. SayfaKastamonu'da feci olay! Yol kenarında ceset bulunduVan'da 'okul taşıtı' yazan araçtan uyuşturucu çıktı - 3. Sayfa'Okul taşıtı' yazan araçtan uyuşturucu çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...