Balıkesir'de 2 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi yaralayan saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Önceki akşam saat 22.30 sıralarında Balıkesir'in Edremit ilçesinde dehşet veren bir olay meydana geldi.

CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ

Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri, 46 AHZ 090 plakalı aracıyla seyir halindeyken durduğu sırada Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden ve "kasten öldürme" suçundan 20 yıl 27 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan da aranan Mustafa Emlik ile karşılaştı.

2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

İkili arasında çıkan tartışmada Mustafa Emlik, Uzman Çavuş Ekri'yi silahla vurarak öldürdü. Saldırgan yoldan geçenlere rast gele ateş açtı. Korkunç saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 7 kişi de yaralandı.

HALI SAHADA DA DEHŞET SAÇMIŞ!

Öte yandan cinayetlerin ardından Emlik, gasp ettiği araç ile Güre Mahallesi'nde bulunan bir halı sahaya gelerek, saha kenarından maç yapan gençlere hakaretlerde bulundu. Ardından elindeki silahla havaya ateş açan şahıs, çevrede büyük panik yaşanmasına neden oldu. Halı sahada maç yapan gençlerin korku dolu anları ve kaçışmaları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerin kaydedilmesinden dakikalar sonra zanlı, polis ekipleriyle girdiği silahlı çatışmada ölü olarak ele geçirildi.

2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.