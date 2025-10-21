Kanlı hesaplaşma: Arazi tartışmasında komşunu öldürdü
Sivas’ın Hafik ilçesinde arazi ölçümü yapan 70 yaşındaki Mustafa Çatak, komşusuyla yaşadığı tartışma sonrası tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi Adil Servi kayıplara karışırken, jandarma ekipleri arama başlattı.
Edinilen bilgiye göre acı olay, Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Üreğil köyünde, sabah saatlerinde köy halkını hüzne boğan trajik bir şekilde meydana geldi.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
İddiaya göre Mustafa Çatak (70) evinin çevresini ölçerken, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan komşusu Adil Servi ile tartışma yaşadı. Tartışma kavgaya dönüşünce Servi, tabanca kullandı.
TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ
Çatak, Servi'nin tabancasından çıkan kurşunlarla olay yerinde öldü. Servi ise kaçıp izini kaybettirdi. Jandarma ekipleri, şüphelinin bulunması için kırsalda komando timleri tarafından dron destekli arama çalışması başlattı.
Çatak'ın cenazesi adli tıp incelemesi için Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
