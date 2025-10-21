Kanlı hesaplaşma: Arazi tartışmasında komşunu öldürdü

Edinilen bilgiye göre acı olay, Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Üreğil köyünde, sabah saatlerinde köy halkını hüzne boğan trajik bir şekilde meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre Mustafa Çatak (70) evinin çevresini ölçerken, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan komşusu Adil Servi ile tartışma yaşadı. Tartışma kavgaya dönüşünce Servi, tabanca kullandı.

TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

Çatak, Servi'nin tabancasından çıkan kurşunlarla olay yerinde öldü. Servi ise kaçıp izini kaybettirdi. Jandarma ekipleri, şüphelinin bulunması için kırsalda komando timleri tarafından dron destekli arama çalışması başlattı.

Çatak'ın cenazesi adli tıp incelemesi için Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.