Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kanlı hesaplaşma: Arazi tartışmasında komşunu öldürdü

Kanlı hesaplaşma: Arazi tartışmasında komşunu öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kanlı hesaplaşma: Arazi tartışmasında komşunu öldürdü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ın Hafik ilçesinde arazi ölçümü yapan 70 yaşındaki Mustafa Çatak, komşusuyla yaşadığı tartışma sonrası tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi Adil Servi kayıplara karışırken, jandarma ekipleri arama başlattı.

Edinilen bilgiye göre acı olay, Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Üreğil köyünde, sabah saatlerinde köy halkını hüzne boğan trajik bir şekilde meydana geldi.

Kanlı hesaplaşma: Arazi tartışmasında komşunu öldürdü - 1. Resim

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre Mustafa Çatak (70) evinin çevresini ölçerken, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan komşusu Adil Servi ile tartışma yaşadı. Tartışma kavgaya dönüşünce Servi, tabanca kullandı. 

Kanlı hesaplaşma: Arazi tartışmasında komşunu öldürdü - 2. Resim

TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

Çatak, Servi'nin tabancasından çıkan kurşunlarla olay yerinde öldü. Servi ise kaçıp izini kaybettirdi. Jandarma ekipleri, şüphelinin bulunması için kırsalda komando timleri tarafından dron destekli arama çalışması başlattı.

Kanlı hesaplaşma: Arazi tartışmasında komşunu öldürdü - 3. Resim

Çatak'ın cenazesi adli tıp incelemesi için Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İngiltere'de biyonik göz çipi geliştirildi! Görme kaybı yaşayanlar, yeniden okumaya başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da denetimler sıklaştı! Yasaklı yerlerde sigara içirenler pişman oldu - 3. SayfaYasaklı yerlerde sigara içirenler pişman oldu11 ilde "change" araç operasyonu! 40 zanlı yakalandı - 3. Sayfa11 ilde BMW operasyonu! Bu modeller hedefteOyuncak ayıya yerleştirilen cihaz ortaya çıkardı! Kreşte 15 çocuğa şiddet iddiasında 5 sanığa dava - 3. SayfaKreşte eziyeti oyuncak ortaya çıkardı!10 yaşındaki çocuk tarlada el bombası buldu - 3. Sayfa10 yaşındaki çocuk tarlada el bombası bulduAksaray’da feci kaza: 10 gün sonra can verdi - 3. SayfaAksaray’da feci kaza: 10 gün sonra can verdiEskişehir'de tanımadığı biri tarafından saldırıya uğradı! Sedyedeyken bile telefonunu bırakmadı - 3. SayfaSedyedeyken bile telefonunu bırakmadı
Sonraki Haber Yükleniyor...