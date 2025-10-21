Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü belli oldu: İmzalar atıldı

Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü belli oldu: İmzalar atıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nottingham Forest&#039;ın yeni teknik direktörü belli oldu: İmzalar atıldı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Yunan asıllı Avustralyalı çalıştırıcı Ange Postecoglou ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine 54 yaşındaki Sean Dyche'ın getirildiğini duyurdu.

Nottingham Forest, teknik direktör Sean Dyche ile anlaşma sağladı. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 54 yaşındaki İngiliz teknik direktör ile 2027 yazına kadar sürecek sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Watford, Burnley ve Everton takımlarında görev yapan Sean Dyche, 23 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'ndeki Porto karşılaşmasında yeni takımının başında ilk maçına çıkacak.

POSTECOGLOU İLE 39 GÜNDE 6 YENİLGİ, 2 BERABERLİK

Nottingham Forest, geçtiğimiz hafta 3-0'lık Chelsea mağlubiyetinin ardından Yunan asıllı Avustralyalı teknik adam Ange Postecoglou ile yollarını ayırdı. Postecoglou ile 39 günde Premier Lig'de 5, Avrupa Ligi'nde 2, İngiltere Lig Kupası'nde bir maça çıkan Forest, bu müsabakalarda 6 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı. Nottingham Forest, tecrübeli teknik adamla çıktığı 8 maçtaki 2 beraberliği Premier Lig, Avrupa Ligi karşılaşmalarında aldı.

Premier Lig'deki 8 maçta 5 puan toplayan Nottingham Forest, 20 takımlı ligde düşme hattında 18'inci basamakta bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kanlı hesaplaşma: Arazi tartışmasında komşunu öldürdü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bodo/Glimt'ten Galatasaray maçına ilginç önlem! 'Kulak tıkacı takacağız' - SporBodo'nun G.Saray korkusu: Çok ilginç yöntemUEFA Avrupa Ligi heyecanı: Fenerbahçe - Stuttgart maçına Danimarkalı hakem - SporKupa 2 heyecanı: F.Bahçe-Stuttgart maçının hakemi açıklandıMHK açıkladı: İşte Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri... - SporBeşiktaş'a sürpriz atama: İşte erteleme maçlarının hakemleriBayern Münih duyurdu: Vincent Kompany'nin sözleşmesi uzatıldı - SporBayern Münih duyurdu: Kompany'nin sözleşmesi uzatıldıNBA'de 80'inci sezon başlıyor! Alperen Şengün'ün hedefi şampiyonluk - SporNBA'de 80'inci sezon başlıyor! Alperen'in hedefi şampiyonlukTugay Kerimoğlu'ndan Trabzonspor'un genç yıldızı için TFF'ye çağrı: Türk vatandaşı yapın! - SporTugay'dan Trabzon'un genç yıldızı için çağrı
Sonraki Haber Yükleniyor...