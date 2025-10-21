Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü belli oldu: İmzalar atıldı

Nottingham Forest, teknik direktör Sean Dyche ile anlaşma sağladı. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 54 yaşındaki İngiliz teknik direktör ile 2027 yazına kadar sürecek sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Watford, Burnley ve Everton takımlarında görev yapan Sean Dyche, 23 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'ndeki Porto karşılaşmasında yeni takımının başında ilk maçına çıkacak.

POSTECOGLOU İLE 39 GÜNDE 6 YENİLGİ, 2 BERABERLİK

Nottingham Forest, geçtiğimiz hafta 3-0'lık Chelsea mağlubiyetinin ardından Yunan asıllı Avustralyalı teknik adam Ange Postecoglou ile yollarını ayırdı. Postecoglou ile 39 günde Premier Lig'de 5, Avrupa Ligi'nde 2, İngiltere Lig Kupası'nde bir maça çıkan Forest, bu müsabakalarda 6 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı. Nottingham Forest, tecrübeli teknik adamla çıktığı 8 maçtaki 2 beraberliği Premier Lig, Avrupa Ligi karşılaşmalarında aldı.

Premier Lig'deki 8 maçta 5 puan toplayan Nottingham Forest, 20 takımlı ligde düşme hattında 18'inci basamakta bulunuyor.