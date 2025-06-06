Yıllar sonra kulübe kupa kazandırdı, ama yaranamadı! Tottenham Postecoglou'yu kovdu

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, 17 yıl sonra kulübe kupa kazandıran teknik direktör Ange Postecoglou ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Premier Lig ekibi Tottenham'da, yıllar sonra müzeye kupa getiren teknik direktör Ange Postecoglou dönemi sona erdi.

KUPA KAZANDIRAN TEKNİK DİREKTÖR İLE YOLLAR AYRILDI

Tottenham UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna rağmen Premier Lig'deki kötü sonuçlar nedeniyle tecrübeli teknik direktör Ange Postecoglou ile yoluna devam etmeme kararı aldı.

Yapılan açıklamada Postecoglou'na teşekkür edilirken deneyimli çalıştırıcının kulübü Avrupa şampiyonu yapan üçüncü teknik direktör olduğuna da vurgu yapıldı.

6 HAZİRAN'DA GELDİ 6 HAZİRAN'DA GİTTİ

Postecoglou, 6 Haziran 2023'te getirildiği takımdan 2 sene sonra aynı tarihte gönderildi.

AVRUPA'DA ŞAMPİYON AMA LİGDE KÜME DÜŞMEKTEN ZOR KURTULDU

Premier Lig'i geçen sezon 5. sırada bitiren Tottenham bu sezon küme düşmemekten zor kurtuldu. Londra temsilcisi, küme düşme hattının 1 sıra üstünde 17. sırada tamamladı.

Tottenham, Avrupa Ligi'nde ise finalde Manchester United'ı yenerek kupanın sahibi oldu. Londra ekibi bu zaferle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.