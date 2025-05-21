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İngiliz finalinde kazanan Tottenham oldu! 41 yıl sonra bir ilk

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İngiliz finalinde kazanan Tottenham oldu! 41 yıl sonra bir ilk
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı 1-0 mağlup eden Tottenham, hem kupayı kaldırdı hem de Şampiyonlar Ligi biletini cebine koydu.

UEFA Avrupa Ligi'nde dev finalde iki İngiliz devi karşı karşıya geldi. San Mames Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Tottenham, Manchester United’ı 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

İngiliz finalinde kazanan Tottenham oldu! 41 yıl sonra bir ilk - 1. Resim

Angelos Postecoglou yönetimindeki Tottenham’a zaferi getiren gol, 42. dakikada Brennan Johnson'dan geldi. Mücadelede başka gol olmazken, Spurs kupaya uzanan taraf oldu.

Premier Lig'de 17. sırada sezonu tamamlayan Tottenham, Avrupa Ligi’ni kazanarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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