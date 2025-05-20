UEFA Avrupa Ligi finali hangi kanalda, şifresiz mi? Tottenham - Manchester United canlı yayın bilgileri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi heyecanı, iki dev Premier Lig ekibini karşı karşıya getirecek tarihi bir finalle doruğa ulaşıyor. Final mücadelesinde İngiltere'nin güçlü takımları Tottenham ve Manchester United, kupayı müzelerine götürebilmek için sahaya çıkacak. Tottenham - Manchester United UEFA Avrupa Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak merak ediliyor.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA?

İngiltere'nin iki güçlü temsilcisini karşı karşıya getirecek UEFA Avrupa Ligi finali Türkiye’de futbolseverlerle TRT 1 ekranlarından buluşacak. Avrupa futbolunun önemli gecesi, televizyon başındaki izleyicilere unutulmaz bir şölen sunacak.

Tottenham - Manchester United final maçı yarın akşam TRT1 kanalında futbolseverleri ekran başına kitleyecek.

TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa futbolunun en prestijli ikinci turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. İngiltere'nin iki köklü kulübü Tottenham ile Manchester United, kıtanın en büyük ikinci kupası için karşı karşıya geliyor.

Bu sezon sergiledikleri performansla dikkat çeken iki Premier Lig devi, Avrupa sahnesinde bir kez daha boy gösterecek. UEFA Avrupa Ligi finali 22 Mayıs Çarşamba günü İspanya'nın ünlü futbol şehirlerinden Bilbao'da bulunan San Mames Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saatiyle 22.00 olarak açıklandı.

TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENEBİLECEK Mİ?

Tottenham ile Manchester United arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması, Türkiye'deki futbolseverler için şifresiz olarak yayınlanacak.

San Mames Stadı’ndaki atmosfer ekran başındaki izleyicilere şifresiz olarak ulaşırken, karşılaşmanın yanı sıra devre arası yorumları ve maç sonu analizleriyle de heyecan dolu bir yayın içeriği sunulacak.

TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED MUHTEMEL İLK 11

TOTTENHAM MUHTEMEL 11: Guglielmo Vicario, Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Destiny Udogie, Pape Matar Sarr, Yves Bissouma, Rodrigo Bentancur, Brennan Johnson, Dominic Solanke, Heung-min Son

MANCHESTER UNITED MUHTEMEL 11: Andre Onana, Noussair Mazraoui, Harry Maguire, Luke Shaw, Amad Diallo, Manuel Ugarte, Casemiro, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho, Rasmus Højlund