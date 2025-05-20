Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İnter - PSG maçı için geri sayım başladı!

Avrupa futbolunun en büyük sahnesi olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı tüm hızıyla yaklaşıyor. Sezonun zirve mücadelesinde İtalya’nın köklü temsilcisi Inter ile Fransa’nın süper yıldızlarla donatılmış devi Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, İnter-PSG maçı ilk 11 belli oldu mu, nereden izlenir futbolseverler tarafından merak ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa futbolunun zirvesi olarak kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı yaklaşıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak. Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak olan İnter - PSG maçı futbolun Avrupa’daki kalbinin attığı yerlerden biri olan Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

İNTER - PSG FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, futbolseverlerin hem tribünlerde hem de ekran başında yakından takip edeceği bir futbol şöleni olacak. Inter ile PSG arasında oynanacak olan prestijli karşılaşma, Türkiye’de yayın haklarını elinde bulunduran kanal tarafından canlı yayınlanacak.

İnter - PSG maçının hangi kanalda yayınlanacağı kısa süre içinde resmi olarak açıklanacak.

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İNTER - PSG MUHTEMEL İLK 11 MAÇ KADROSU

Inter’in muhtemel 11: Sommer – Bisseck, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco – Thuram, Taremi

PSG’nin muhtemel 11: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Fabian Ruiz – Doue, Dembele, Kvaratskhelia

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL HEYECANI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025 finalinde Inter ile PSG’nin karşılaşacağı dev mücadele için geri sayım başladı. Her iki takım da zorlu yarı final eşleşmelerini geride bırakarak finale yükseldi. Inter, Barcelona ile oynadığı yarı final serisinde ilk maçı 3-3 berabere tamamladıktan sonra, ikinci maçta rakibini 4-3 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Paris Saint-Germain ise yarı finalde Premier Lig ekibi Arsenal ile karşılaştı. İlk maçı 1-0 kazanan Fransız temsilcisi, rövanşta da 2-1’lik skorla galip gelerek toplamda 3-1’lik üstünlükle finale yükseldi.

Tüm gözlerin çevrildiği tarihi mücadele, sadece bir kupanın değil aynı zamanda kulüpler tarihine altın harflerle yazılacak bir zaferin habercisi olacak.

Inter Şampiyonlar Ligi kupasını tekrar müzesine götürmek isterken, PSG ise bu turnuvadaki ilk zaferini kazanmanın peşinde olacak. İnter - PSG maçı için ise tüm futbolseverler meraklı bekleyişi sürdürüyor.