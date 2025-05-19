Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın rakipleri belli olacak

Süper Lig şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde direkt lig aşamasına katılacak. Kura çekim tarihi merak edilirken Galatasaray'ın rakipleri de belli olacak. Öncesinde sarı kırmızılı ekibin muhtemel rakipleri gündeme geliyor.

Galatasaray, 2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak 25. zaferini elde etti. Böylece 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Şampiyonlar ligi kura çekimi ne zaman belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2025-2026 sezonu kura çekimi, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü Monako’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirilecek. Yeni lig formatına göre, 36 takımın katılacağı turnuvada kura çekimi, özel bir yazılım kullanılarak yapılacak. Maç tarihleri ve saatleri 31 Ağustos’ta açıklanacak.

Bu sezon, Şampiyonlar Ligi’nin grup aşaması yerine 36 takımlı lig formatı uygulanacak. Her takım, dört iç saha ve dört deplasman maçıyla toplam sekiz farklı rakiple karşılaşacak. Kura çekimi, takımların katsayı puanlarına göre dört torbaya ayrılmasıyla yapılacak. Aynı ülkeden takımlar eşleşmeyecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİPLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Galatasaray’ın 2025-2026 Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri, 28 Ağustos 2025’teki kura çekiminin ardından netleşecek. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig şampiyonu olarak ön eleme turları oynamadan direkt lig aşamasına katılacak ve kura sonucunda her torbadan iki takım olmak üzere toplam sekiz rakiple eşleşecek.

Kura çekimi sonrası, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi rakipleri ve maç tarihleri UEFA’nın resmi sitesinde yayımlanacak. Yeni formatta, lig aşamasında ilk sekiz takım direkt son 16’ya kalırken 9-24. sıradaki takımlar play-off oynayacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray, Devler Ligi'nde 4. torbadan katılım sağlayacak. Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden takımlar sarı kırmızılı ekibin muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri:

Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool, PSG, Inter, Dortmund, Barcelona, Arsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Villarreal, Eintracht Frankfurt, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Marsilya, Monaco ve Athletic Bilbao.