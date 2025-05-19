Galatasaray 3. ve 4. yıldızı ne zaman aldı? Yıldızlarının hikayesi

Galatasaray, 2024-2025 Süper Lig sezonunda Kayserispor maçından aldığı bir puanla 25. şampiyonluğunu garantiledi ve 5. yıldızını takmaya hak kazandı. Okan Buruk'un liderliğinde üst üste üçüncü zaferini kazanan Galatasaray 3. ve 4. yıldızını ne zaman aldı merak ediliyor. İlk iki yıldızını 2000-2001 sezonunda yıldız uygulaması başlayınca almıştı.

Sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda şampiyonluğunu garantiledi. Formasına 5. yıldızı takmaya hazırlanıyor. Galatasaray 3. ve 4. yıldızını ne zaman taktı merak ediliyor.

GALATASARAY 3. YILDIZI NE ZAMAN ALDI?

Galatasaray, Süper Lig’de üçüncü yıldızını 2001-2002 sezonunda, Mircea Lucescu yönetiminde elde etti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 2000-2001 sezonunda başlattığı her beş şampiyonluğa bir yıldız uygulamasında, Galatasaray o dönemde 15. şampiyonluğuna ulaşarak üçüncü yıldızı taktı.

Lucescu’nun liderliğinde takım, 34 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 78 puan toplayarak Fenerbahçe’yi geride bırakmıştı.

GALATASARAY 4. YILDIZI NE ZAMAN ALDI?

Galatasaray, dördüncü yıldızını 2014-2015 sezonunda Hamza Hamzaoğlu’nun teknik direktörlüğünde kazandı. 20. şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar, bu zaferle Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın üç yıldızlı formalarına karşı üstünlük sağladı.

Sezonu 77 puanla tamamlayan Cimbom, en yakın rakibi Fenerbahçe’yi 74 puanla geride bıraktı ve dördüncü yıldızı formasına ekledi.

GALATASARAY YILDIZLARININ HİKAYESİ

Galatasaray’ın yıldız hikayesi, TFF’nin 2000-2001 sezonunda başlattığı yıldız uygulamasında her beş şampiyonluğa bir yıldız verilmesi kararlaştırıldı. Galatasaray Fenerbahçe ile birlikte 14 şampiyonlukla 2 yıldızla sezona başladı. Beşiktaş ve Trabzonspor 1 yıldız aldı.

Üçüncü yıldızı 2001-2002 sezonunda dördüncü yıldızı ise 2014-2015 sezonunda taktı.