Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Bonservis bedeli merak ediliyor

Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Bonservis bedeli merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Osimhen Galatasaray&#039;da kalacak mı? Bonservis bedeli merak ediliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Victor Osimhen'in geleceği konuşuluyor. Şampiyonlukta büyük katkısı olan futbolcu pek çok takımın radarına girerken taraftarlar Osimhen'in kalması için sosyal medyada paylaşım yapıyor. Osimhen Galatasaray'da kalacak mı araştırılıyor.

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun son haftalarına girilirken Galatasaray’ın kiralık yıldızı Victor Osimhen’in geleceği merak ediliyor. Osimhen Galatasaray'da kalacak mı, gidecek mi gelişmeleri yakından takip ediliyor.

OSİMHEN GALATASARAY'DA KALACAK MI?

Victor Osimhen’in Galatasaray’daki geleceği yakından takip ediliyor. Napoli’den kiralık olarak gelen 26 yaşındaki forvet, 39 maçta 35 gol ve 8 asistlik performansıyla Türk futbolunda tarihi bir iz bıraktı. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Osimhen’e Premier League’den Chelsea, Manchester United, İtalya’dan Juventus ve Suudi Arabistan’dan gelen teklifler olduğu öne sürüldü.

Osimhen Galatasaray'da kalacak mı

Galatasaray taraftarları, Osimhen’in kalması için sosyal medyada kampanya başlatırken yönetim de yıldızı tutmak için yoğun bir çaba içinde.

İddialara göre Galatasaray, Osimhen’e gelecekteki satışından pay teklif ederek bir sezon daha takımda tutmayı planlıyor. Ancak yabancı basından bazı kaynakların Osimhen’in Premier League’e sıcak bakabileceği veya Galatasaray’da devam etmek istediğine dair çelişkili açıklamaları kararın sezon sonunda netleşeceğini gösterdi.

Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Bonservis bedeli merak ediliyor - 2. Resim

Kayserispor maçının ardından konuşan Okan Buruk, Osimhen'in geleceği konusunda taraftarın isteğini belirterek,

"Galatasaray kulübü ne gerekiyorsa yapmak için hazır. Önümüzdeki iki hafta daha var. Oturmuş bir kadromuz var. Osimhen de bunlardan biri. Elimizden geleni yapacağız. Bizim için çok değerli ve önemli. Türkiye'de ne kadar mutlu olduğunu görüyoruz. İnşallah birlikte yeniden devam ederiz." dedi.

OSİMHEN GALATASARAY'DA NASIL KALIR?

Osimhen’in Galatasaray’da kalması, finansal, sportif ve kişisel faktörlere bağlı bir süreç olarak değerlendiriliyor. Galatasaray, Napoli ile 75 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi için pazarlık yaptığı biliniyor. 

Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu, Osimhen'e yaptıkları teklifi duyurdu: "Osimhen'e 'Eğer kalmak istiyorsan bonservisini almaya ve ücretini vermeye hazırız' dedik. Türkiye'yi çok seviyor. Ancak hayatın da gerçekliği de var. Sezon sonuna kadar biraz netleşir durum. Kendi kafasında netleştirmesi lazım. Ben inanıyorum." dedi

Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Bonservis bedeli merak ediliyor - 3. Resim

Napoli ise Osimhen için 75 milyon Euro’nun üzerindeki tekliflere açık. Ancak Juventus ve Al-Hilal gibi kulüplerle rekabet sürüyor. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme potansiyeli ve taraftarların tutkulu desteği, Osimhen’in kararında etkili olabilir.

OSİMHEN'İN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Osimhen’in Galatasaray ile kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Kalıcı transfer için Napoli ile yeni bir anlaşma yapılması gerekiyor.

Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Bonservis bedeli merak ediliyor - 4. Resim

VİCTOR OSİMHEN'İN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Victor Osimhen’in güncel piyasa değeri Transfermarkt, Mart 2025 verilerine göre 70 milyon Euro ile 77 milyon Euro arasında değişiyor.

OSİMHEN BONSERVİS BEDELİ NE KADAR? 

Osimhen'in bonservis bedeli 75 milyon Euro.

Sıkça Sorulan Sorular
Galatasaray formasıyla çıktığı 39 maçta 35 gol attı.
2021'de Napoli-Inter maçında yaşadığı sakatlık sonrası yüzüne 6 plak çenesine 18 vida yerleştirildi. Bu nedenle maske takıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi

19 Mayıs'ta otoyollar ve köprüler ücretsiz mi? 15 Temmuz, Osman Gazi, Kuzey Marmara ücret durumuBir milletin uyanışı, Samsun’a ilk adım! 19 Mayıs’ta ne oldu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
19 Mayıs'ta otoyollar ve köprüler ücretsiz mi? 15 Temmuz, Osman Gazi, Kuzey Marmara ücret durumu - Haberler19 Mayıs'ta otoyollar ve köprüler ücretsiz mi? 15 Temmuz, Osman Gazi, Kuzey Marmara ücret durumuBir milletin uyanışı, Samsun’a ilk adım! 19 Mayıs’ta ne oldu? - HaberlerBir milletin uyanışı, Samsun’a ilk adım! 19 Mayıs’ta ne oldu?Süper Lig'de hangi takımlar yükseldi, küme düştü? 2024-2025 Süper Lig sezonu - HaberlerSüper Lig'de hangi takımlar yükseldi, küme düştü? 2024-2025 Süper Lig sezonuAnkara’da trafiğe kapalı yollar: 19 Mayıs’ta hangi yollar kapalı? - HaberlerAnkara’da trafiğe kapalı yollar: 19 Mayıs’ta hangi yollar kapalı?Bölgedeki tüm göller kuruyor! Su kaynakları tükeniyor, altından çıkanlar ise şaşırtıcı - HaberlerBölgedeki tüm göller kuruyor!20 Haziran’a kaç gün kaldı? Yaz tatili sayacı - Haberler20 Haziran’a kaç gün kaldı? Yaz tatili sayacı
Sonraki Haber Yükleniyor...