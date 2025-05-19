Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Bonservis bedeli merak ediliyor

Galatasaray'ın Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Victor Osimhen'in geleceği konuşuluyor. Şampiyonlukta büyük katkısı olan futbolcu pek çok takımın radarına girerken taraftarlar Osimhen'in kalması için sosyal medyada paylaşım yapıyor. Osimhen Galatasaray'da kalacak mı araştırılıyor.

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun son haftalarına girilirken Galatasaray’ın kiralık yıldızı Victor Osimhen’in geleceği merak ediliyor. Osimhen Galatasaray'da kalacak mı, gidecek mi gelişmeleri yakından takip ediliyor.

OSİMHEN GALATASARAY'DA KALACAK MI?

Victor Osimhen’in Galatasaray’daki geleceği yakından takip ediliyor. Napoli’den kiralık olarak gelen 26 yaşındaki forvet, 39 maçta 35 gol ve 8 asistlik performansıyla Türk futbolunda tarihi bir iz bıraktı. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Osimhen’e Premier League’den Chelsea, Manchester United, İtalya’dan Juventus ve Suudi Arabistan’dan gelen teklifler olduğu öne sürüldü.

Galatasaray taraftarları, Osimhen’in kalması için sosyal medyada kampanya başlatırken yönetim de yıldızı tutmak için yoğun bir çaba içinde.

İddialara göre Galatasaray, Osimhen’e gelecekteki satışından pay teklif ederek bir sezon daha takımda tutmayı planlıyor. Ancak yabancı basından bazı kaynakların Osimhen’in Premier League’e sıcak bakabileceği veya Galatasaray’da devam etmek istediğine dair çelişkili açıklamaları kararın sezon sonunda netleşeceğini gösterdi.

Kayserispor maçının ardından konuşan Okan Buruk, Osimhen'in geleceği konusunda taraftarın isteğini belirterek,

"Galatasaray kulübü ne gerekiyorsa yapmak için hazır. Önümüzdeki iki hafta daha var. Oturmuş bir kadromuz var. Osimhen de bunlardan biri. Elimizden geleni yapacağız. Bizim için çok değerli ve önemli. Türkiye'de ne kadar mutlu olduğunu görüyoruz. İnşallah birlikte yeniden devam ederiz." dedi.

OSİMHEN GALATASARAY'DA NASIL KALIR?

Osimhen’in Galatasaray’da kalması, finansal, sportif ve kişisel faktörlere bağlı bir süreç olarak değerlendiriliyor. Galatasaray, Napoli ile 75 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi için pazarlık yaptığı biliniyor.

Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu, Osimhen'e yaptıkları teklifi duyurdu: "Osimhen'e 'Eğer kalmak istiyorsan bonservisini almaya ve ücretini vermeye hazırız' dedik. Türkiye'yi çok seviyor. Ancak hayatın da gerçekliği de var. Sezon sonuna kadar biraz netleşir durum. Kendi kafasında netleştirmesi lazım. Ben inanıyorum." dedi

Napoli ise Osimhen için 75 milyon Euro’nun üzerindeki tekliflere açık. Ancak Juventus ve Al-Hilal gibi kulüplerle rekabet sürüyor. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme potansiyeli ve taraftarların tutkulu desteği, Osimhen’in kararında etkili olabilir.

OSİMHEN'İN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Osimhen’in Galatasaray ile kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Kalıcı transfer için Napoli ile yeni bir anlaşma yapılması gerekiyor.

VİCTOR OSİMHEN'İN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Victor Osimhen’in güncel piyasa değeri Transfermarkt, Mart 2025 verilerine göre 70 milyon Euro ile 77 milyon Euro arasında değişiyor.

OSİMHEN BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Osimhen'in bonservis bedeli 75 milyon Euro.