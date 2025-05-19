İşte Galatasaray'ın Osimhen'e yaptığı teklif! Abdullah Kavukcu duyurdu

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da gözler Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'de. Golcü ismin sarı kırmızılılar ile yola devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, yönetici Abdullah Kavukcu, Osimhen'e yaptıkları teklifi duyurdu.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Kayserispor'u evinde ağırlayan ve maçtan 3-0 galip ayrılan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından milyonlarca taraftar büyük sevinç yaşarken, Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukcu önemli açıklamalarda bulundu.

Kavukcu, "Bu sene çok algılarla uğraştık. 'Geliyoruz, geliyoruz' dediler, biz geldik! Bu mutluluk anlatılmaz, yaşanır. 5. yıldızı taktık. Ancak daha yeni başlıyoruz" dedi.

OSIMHEN TEKLİFİNİ DUYURDU

TV100'e telefonla bağlanan Abdullah Kavukcu, açıklamalarına devam etti. "Bütün oyunlar ve algılar boşa çıktı" diyen yönetici, "Çok güzel bir şampiyonlukla 5. yıldızı taktık. Rakiplerimizin bize yetişmesi için durmamız ve kadromuzu dağıtmamız lazım. Artık rakiplerimizle ilgili çok fazla konuşmak istemiyoruz. Çıta çok farklı artık" ifadelerini kullandı.

Osimhen'e yaptıkları teklifi duyuran Kavukcu, şu ifadeleri kullandı:

"Osimhen'e 'Eğer kalmak istiyorsan bonservisini almaya ve ücretini vermeye hazırız' dedik. Türkiye'yi çok seviyor. Ancak hayatın da gerçekliği de var. Sezon sonuna kadar biraz netleşir durum. Kendi kafasında netleştirmesi lazım. Ben inanıyorum."

FENERBAHÇE'Yİ HEDEF ALDI

Açıklamalarının devamında ligi ikinci sırada bitiren ezeli rakip Fenerbahçe'yi es geçmeyen Kavukcu, şu açıklamalarda bulunduÇ

"Fenerbahçe genelde bizim belirlediğimiz futbolculara talip oluyor. Ekibimiz doğru iş yapıyor. İlk önce biz teklif yapıyoruz. Sonra Fenerbahçe gidip teklif yapıyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın elinden aldık gibi bir durum yok.

Skriniar olayı da çok net. Birisi sizden 3 milyon fazla verip aldı diye bunu başarı görmemek lazım. Ancak şunu söyleyeyim. Osimhen çok farklı karakter. Osimhen'in Fenerbahçe'yi tercih edeceğini çok sanmıyorum. Fenerbahçe'nin vereceği rakamları da zaten Galatasaray da veriyor. Ben daha ziyade Osimhen'in Avrupa ve Arabistan'dan gelecek teklifleri beklediğini düşünüyorum.

Taraftarımız rahat olsun. Osimhen'i tutmak için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz."