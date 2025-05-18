Bir puanla beş yıldız! Galatasaray, berabere bile kalsa şampiyon olacak

Son üç haftaya en yakın rakibi F.Bahçe’den 8 puan önde giren sarı kırmızılılar, Süper Lig’de 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için artık saatleri sayıyor…

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Süper Lig’de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, üst üste üçüncü şampiyonluğuna hazırlanıyor. Fenerbahçe ile girdiği amansız yarışta bitime üç hafta kala 8 puan önde olan sarı kırmızılılar, sahasında ağırlayacağı Kayserispor karşısında 1 puan bile alsa 25. şampiyonluğunu ilan edecek ve armasına 5. yıldızı taktıracak.

Geçtiğimiz hafta içinde Gaziantep’te oynanan finalde Trabzonspor’u 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası’nı havaya kaldıran Cimbom, çifte kupalı sezona imza atmış olacak.

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LİGİ DOMİNE ETTİLER

Ligde 33 müsabakada 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı kırmızılı ekip, Kayserispor ile ilk yarıda oynanan karşılaşmayı 5-1 kazanmıştı. Ligde sadece Beşiktaş’a yenilen Aslan, sonrasında çıktığı son sekiz karşılaşmadan galip ayrılırken bu maçlarda 25 gol atıp kalesinde sadece 4 gol gördü.

Sarı kırmızılı ekip, sahasındaki son 16 lig maçında mağlup olmadı. Son üç sezondur ligi domine eden Galatasaray, Kayserispor’u yenerek taraftarının önünde şampiyonluk turu atmak istiyor.

SALAH İLE ÇEKİŞİYOR

Galatasaray’da müthiş bir sezon geçiren Victor Osimhen’in performansı bütün dünyada yakından takip ediliyor. Osimhen bu sezon bütün kulvarlarda 39 maçta forma giydi. Nijeryalı santrfor bu karşılaşmalarda 35 gol attı ve 8 asist kaydetti. Afrika’da yılın futbolcusu anketinde Osimhen’in en büyük rakibi Liverpool’un yıldızı Salah oldu.

Bu sezon 50 maçta 33 gol, 23 asiste imza atan Salah’ın yanı sıra PSG ile Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan Achraf Hâkimi de listede bulunuyor.