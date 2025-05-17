Kevin De Bruyne'den Galatasaray iddialarına cevap

Manchester City'den sezon sonunda ayrılacağı konuşulan Kevin De Bruyne, FA Cup finalinde Crystal Palace ile oynanan maçın ardından geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Kevin De Bruyne, maç sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplarken, bazı kulüplerle görüşmeler yaptığını doğruladı.

De Bruyne, "Henüz kararımı vermedim. Kararım ne olursa olsun, iyi futbol oynamak istiyorum. Nereye gideceğimi tahmin etmeye çalıştığınızı biliyorum ama henüz net bir şey yok. Karar verdiğimde herkes öğrenecek." ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ailesiyle birlikte doğru kararı vermek istediğini belirtti:

"Premier Lig'de kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Bir ailem ve çocuklarım var. Herkes için uygun bir karar vermem gerekiyor. 20 yaşındayken her şey sadece benimle ilgiliydi, karar vermek çok kolaydı ama şimdi durum biraz daha karmaşık." dedi.

Son dönemde ismi Galatasaray ile anılan Kevin De Bruyne için sarı-kırmızılı ekibin ciddi bir ilgisi olduğu iddia ediliyordu. De Bruyne, bu sezon Manchester City formasıyla 38 maçta 6 gol ve 8 asist kaydetti.