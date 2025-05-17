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Kevin De Bruyne'den Galatasaray iddialarına cevap

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kevin De Bruyne&#039;den Galatasaray iddialarına cevap
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manchester City'den sezon sonunda ayrılacağı konuşulan Kevin De Bruyne, FA Cup finalinde Crystal Palace ile oynanan maçın ardından geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Kevin De Bruyne, maç sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplarken, bazı kulüplerle görüşmeler yaptığını doğruladı.

Kevin De Bruyne'den Galatasaray iddialarına cevap - 1. Resim

De Bruyne, "Henüz kararımı vermedim. Kararım ne olursa olsun, iyi futbol oynamak istiyorum. Nereye gideceğimi tahmin etmeye çalıştığınızı biliyorum ama henüz net bir şey yok. Karar verdiğimde herkes öğrenecek." ifadelerini kullandı.

Kevin De Bruyne'den Galatasaray iddialarına cevap - 2. Resim

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ailesiyle birlikte doğru kararı vermek istediğini belirtti:

"Premier Lig'de kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Bir ailem ve çocuklarım var. Herkes için uygun bir karar vermem gerekiyor. 20 yaşındayken her şey sadece benimle ilgiliydi, karar vermek çok kolaydı ama şimdi durum biraz daha karmaşık." dedi.

Kevin De Bruyne'den Galatasaray iddialarına cevap - 3. Resim

Son dönemde ismi Galatasaray ile anılan Kevin De Bruyne için sarı-kırmızılı ekibin ciddi bir ilgisi olduğu iddia ediliyordu. De Bruyne, bu sezon Manchester City formasıyla 38 maçta 6 gol ve 8 asist kaydetti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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