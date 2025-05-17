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Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınmayla başladı.

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - 1. Resim

Üç grup halinde pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - 2. Resim

Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - 3. Resim

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - 4. Resim

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - 5. Resim

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - 6. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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