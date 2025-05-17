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Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den çifte talip!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın sezon başında rekor bedelle transfer ettiği Gabriel Sara, Manchester City ve Leeds United'ın radarına girdi. İngiliz ekipleri, Brezilyalı yıldız için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'ın sezon başında Norwich City'den 18 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Gabriel Sara, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den çifte talip! - 1. Resim

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için Premier Lig ekiplerinden Manchester City ve Leeds United devreye girdi.

Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den çifte talip! - 2. Resim

Manchester City'nin ardından Leeds United'ın da Gabriel Sara ile ilgilendiği ifade edildi. Gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edecek olan Leeds United, Sara'yı Norwich City döneminden iyi tanıyor.

Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den çifte talip! - 3. Resim

Galatasaray formasıyla başarılı bir sezon geçiren Gabriel Sara'nın piyasa değeri şu an 22 milyon euro olarak gösteriliyor. Brezilyalı yıldız, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 44 maçta 2 gol ve 9 asist kaydetti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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